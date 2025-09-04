Diputación abre la convocatoria del Certamen Nacional de Series de Televisión de FICAL El plazo para la presentación de trabajos a esta sección del Festival Internacional de Cine de Almería permanecerá abierto hasta el próximo 15 de octubre

Marcos Tárraga Almería Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:08 Comenta Compartir

El Festival Internacional de Cine de Almería, Fical, ultima el contenido de sus secciones competitivas para esta gran cita cultural con el séptimo arte que se celebrará con numerosas actividades del 14 al 23 de noviembre. Una de estas secciones es la que abre Fical a la ficción de la pequeña pantalla con el V Certamen Nacional de Series de Televisión.

En este certamen podrán participar todas aquellas series españolas, producidas por cadenas de televisión y plataformas, productoras independientes, etc. Se considerarán series españolas las realizadas por una productora española o aquellas cuyo showrunner o director sean de nacionalidad española o con residencia en territorio español.

Cada participante podrá presentar el número de producciones que desee. Cada producción presentada a concurso deberá ser enviada de forma individual de acuerdo a las formas de inscripción que se reflejan en las bases. La fecha de producción o su estreno comercial en una cadena de televisión española o en una plataforma deberá ser posterior al 1 de septiembre de 2024.

En el caso de ser una serie producida por varias cadenas o plataformas, entrará dentro de estos plazos aquellas que su estreno último haya sido a partir de dicha fecha, aunque haya podido ser estrenada anteriormente en otras, siempre y cuando no se haya presentado anteriormente al certamen. No podrán concursar series que ya hayan participado en la anterior edición, salvo que se trate de temporadas diferentes a la presentada.

La diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha puesto en valor este certamen de Fical porque «con él abrimos nuestro festival a la calidad y gran variedad de series que produce el audiovisual español convirtiéndonos en el primero que cuenta con secciones competitivas de máximo nivel en los tres principales formatos: cortos, largos y series. Este certamen está más que consolidado y cada año reúne lo mejor de la producción de ficción televisiva de España».