'Colgando las botas': la despedida de Los Vivancos llega al Auditorio de Roquetas de Mar El espectáculo celebra la trayectoria, la energía y el virtuosismo de los seis hermanos más internacionales de la danza española

Los Vivancos, la compañía española de danza más internacional y revolucionaria del panorama escénico, llega al Auditorio de Roquetas de Mar el 24 de octubre a las 21:00 horas para presentar 'Colgando las botas', su espectáculo de despedida como compañía.

En esta cita tan especial, los seis hermanos Vivancos realizarán un emocionante recorrido por su fructífera y vertiginosa trayectoria, mostrando sobre el escenario algunas de sus mejores creaciones coreográficas y momentos más emblemáticos.

'Colgando las botas' no es solo un espectáculo, sino una celebración del arte, la energía y el virtuosismo que ha caracterizado a Los Vivancos a lo largo de su carrera. Su inconfundible estilo —una fusión de flamenco, danza contemporánea, artes marciales, ballet, música en directo y acrobacia escénica— ha conquistado al público de más de 40 países, consolidándolos como uno de los mayores exponentes de la marca España y de la danza del siglo XXI.

Aclamados tanto por la crítica como por los espectadores, Los Vivancos han sabido dar al flamenco un nuevo canon estético, rompiendo moldes con su versatilidad, fuerza interpretativa y audacia creativa. En esta despedida, prometen un derroche de energía, emoción y genialidad artística, en un montaje que será, sin duda, inolvidable.

