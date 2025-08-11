Carboneras premia las mejores 'capturas' de su alma marinera Francisco Rosas, Jorge Barroso y Beatriz Román ganan el III Concurso de Fotografía de Carbopesca, que rindió homenaje a la tradición pesquera del municipio

María Paredes Moya Almería Lunes, 11 de agosto 2025, 14:31

Carboneras ha vuelto a mirar al mar para reivindicar su tradición pesquera, esta vez a través de la mirada de fotógrafos locales y aficionados de toda la provincia. Del 28 de julio al 11 de agosto, el Patio del Ayuntamiento acogió la exposición con las obras finalistas del III Concurso de Fotografía de Carbopesca, un certamen que ha convertido barcos, redes, faenas y rostros curtidos por el salitre en protagonistas.

En un acto celebrado en el propio patio consistorial se desveló el fallo del jurado. El primer premio, dotado con 300 euros, fue para Francisco Rosas; el segundo, con 200 euros, para Jorge Barroso; y el tercero, con 100 euros, para Beatriz Román. Además, los tres galardonados recibieron una brújula y una bolsa estanca para seguir explorando y capturando instantáneas sin temor al agua.

El concurso, organizado por Carbopesca O.P.P. 66 en colaboración con el Ayuntamiento de Carboneras, forma parte de la medida 12/7.3.d.5 de promoción de la cultura marinera incluida en el Plan de Producción y Comercialización 2025. La iniciativa cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Junta de Andalucía.

Con esta tercera edición, Carbopesca O.P.P. 66 reafirma que el arte y el mar pueden navegar juntos, manteniendo viva la memoria y la actualidad de un oficio que sigue marcando el ritmo de la vida carbonera.