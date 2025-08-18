La Banda Municipal pondrá música al domingo de Feria con su tradicional concierto en la Plaza Vieja La formación que dirige José Solá Palmer contará con la participación de la soprano Elena Gallardo y el coro Vocla dirigido por Román Barceló

María Paredes Moya Almería Lunes, 18 de agosto 2025, 13:41

Tras un trepidante mes de julio con tres conciertos en otras tantas semanas, la Banda Municipal de Música de Almería ultima los preparativos y los ensayos para su siempre celebrado y esperado concierto dentro de la programación de la Feria de Almería que coordina el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores. Como en los últimos años, la cita con la formación que dirige José Solá Palmer será el domingo de Feria, 24 de agosto, a partir de las 22.00 horas y con entrada libre hasta completar aforo, bajo el título 'Una mirada a la música teatral europea. Oberturas, arias, dúos y coros de ópera'.

Para tan importante cita, que siempre agota localidades, la Banda Municipal contará con la participación de la soprano Elena Gallardo Quereda, y del almeriense Coro Vocla, bajo la dirección de Román Barceló Mercader, que con sus voces recrearán alguna de las piezas más conocidas del canto lírico y de compositores como Verdi, Puccini, Offenbach o Von Suppé. Además, también colaborarán la mezzosoprano María Cruz Calvo y el tenor Antonio Perales.

Serán Verdi y Puccini los compositores que protagonizarán la primera parte del programa. Concretamente, con la obertura de 'La forza del destino', el aria de 'Rigoletto', el dúo 'Parigi, o cara' de 'La Traviata', el 'Coro de esclavos' de 'Nabucco' o con 'Sempre libera…', aria de 'La Traviata' en el caso de Giuseppe Verdi; y de 'Coro a boca cerrada' de 'Madame Butterfly' y el intermezzo de la ópera ballet 'Le Villi' en el caso de Giacomo Puccini.

En la segunda parte, el repertorio se hará más diverso, con la obertura de 'Banditenstreiche' de Franz Von Suppé, el aria de 'Romeo y Julieta' de Charles Gounod, el conocido y castizo 'Dúo de las Flores' de Leo Delibes o 'Aria de la muñeca' de Jacques Offenbach, incluyendo también en el tramo final el 'Coro de zíngaros' de 'Il Trovatore' de Verdi y el 'Brindis' de 'La Traviata', de nuevo del compositor italiano.

Como ya hiciera en el ciclo de conciertos de este verano titulados 'Una mirada a la obertura para banda: España y Estados Unidos', 'Una mirada musical al mar Mediterráneo español' y 'Una mirada a la música original para banda española del siglo XXI', será la primera vez que la Banda Municipal de Música intérprete haga frente a la interpretación de hasta nueve de las trece piezas del programa, lo que viene a representar una vez más el constante compromiso por sorprender al público y ofrecer programas y repertorios atractivos y novedosos para todas las personas, como las que en este caso quieran compartir la velada del domingo de Feria con la música de la Banda.