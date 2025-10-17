Rosenda Mirón Almería Viernes, 17 de octubre 2025, 23:29 Comenta Compartir

Con 'Familia', Julio Ruiz firma su obra más personal. El bailaor almeriense convierte el escenario en un espejo donde se reflejan sus vínculos, sus heridas y sus raíces. Una pieza nacida de la introspección, del amor hacia las mujeres que lo criaron y del deseo de encontrar sentido a través del arte.

–Julio, ¿cómo llega emocionalmente a este estreno en Roquetas? ¿Se pone más nervioso bailar en casa?

–No, nervioso no, pero sí con muchas ganas. Es verdad que no suelo ponerme nervioso hasta que faltan cinco minutos para salir a escena. Pero en Roquetas es distinto, es especial. Es la primera vez que bailo en el auditorio, y lo he visto construirse, piedra a piedra. Es muy fuerte. Para mí, bailar allí con Familia es un momento muy emocionante.

–El título del espectáculo tiene una gran carga emocional. ¿Qué significa 'Familia' para usted en este contexto?

–Ha sido un trabajo de introspección, de mirar hacia dentro y preguntarme quién es mi familia. No hablo solo de sangre, sino de vínculos, de dinámicas, de cosas que damos por sentadas y que a veces no nos hacen bien. No me ha pasado nada malo, pero sí sentí la necesidad de entenderme a través de esas relaciones. 'Familia' es, en realidad, una carta de amor hacia tres mujeres: mi madre, mi tía y mi abuela. Y al mismo tiempo, una despedida de todo aquello que no me pertenece.

–¿Diría que es un espectáculo transgresor?

–A mí me da mucho pudor decirlo, pero sé que hay gente que lo siente así. Yo lo hago de una manera muy orgánica, muy natural. No intento provocar; simplemente, así entiendo ahora el flamenco. No sé si dentro de unos años estaré en un flamenco más tradicional o más contemporáneo, pero este es mi momento. Lo que sí sé es que no he visto muchas cosas parecidas y que el público me lo ha hecho notar.

–Hablando de público, en su día hubo cierta polémica por un vídeo suyo en redes. ¿Cómo vivió aquello?

–Fue una locura. En menos de 24 horas tuvo casi 100.000 visitas y comentarios de todo tipo, incluso gente deseándome la muerte. Y todo por 20 segundos de un baile flamenco con un abrigo de pelo. No me lo podía tomar en serio. Me reía con mis amigos leyendo los comentarios. Es increíble lo desproporcionado que puede ser todo en redes, pero lo entiendo. Es el mundo que nos ha tocado vivir.

–¿Qué tipo de flamenco veremos en 'Familia'?

–Todo el flamenco que puedo hacer. Paso por estilos distintos: desde lo más contemporáneo y conceptual hasta lo más tradicional. Invoco a esas tres mujeres —mi madre, mi tía y mi abuela— a través del baile. Ellas son las protagonistas. Yo estoy en escena, claro, pero mi cuerpo se pone al servicio de su memoria.

–¿Ha incorporado historias reales o más bien es una obra ficcionada?

–Parte de lo real, de cosas cotidianas que he vivido y que luego entrelazo con ficción. Me interesa ese punto donde el espectador no sabe qué es verdad y qué no. Quería que se sintiera como un cuento, con un espacio para la imaginación y la emoción.

–El espectáculo lo terminó de montar en París. ¿Qué le aportó esa experiencia?

–Todo. Me fui a París con el texto escrito, sin coreografía, y pasé tres meses maravillosos. París me dio foco, confianza, seguridad. Veía espectáculos, exposiciones, arte por todas partes, y todo me empujaba a crear sin miedo. Escribía cada noche un diario con lo que vivía. Al volver y releerlo entendí que París me había reafirmado: «esto es lo que tienes que hacer».

–¿Cuándo estrenó finalmente 'Familia'?

–En junio, en Conde Duque, después de una presentación previa en el Festival de Flamenco de Helsinki. Ahora arrancamos gira: Roquetas, Barcelona y en enero seguimos. Todo con mucha ilusión, porque montar algo así sin grandes recursos y con un equipo tan comprometido es un regalo.

–¿Cuántas personas forman parte del equipo de 'Familia'?

–Unas veinte. Técnicos, producción, músicos, ayudantes de dirección, vestuario, proyecciones... En escena somos tres. Yo siempre digo que 'Julio Ruiz' somos todos. Sin ese equipo no sería posible. De hecho, en el estreno salimos todos a saludar. La gente se sorprendió al ver cuántos éramos detrás de un nombre.

–¿Se siente todavía aprendiz o ya un maestro que transmite?

–Aprendiz, sin duda. Siempre. El otro día di una masterclass en Adra y fue un regalo. Los niños y adolescentes te miran con unos ojos que te desarman. No son conscientes de lo mucho que te dan.

–En la conversación mencionaba su preocupación por lo que ocurre en Palestina. ¿Cómo le afecta como artista y como persona?

–Muchísimo. Me cuesta encontrar el equilibrio entre vivir mi vida y ser consciente del horror que está ocurriendo tan cerca. No sé cómo actuar a veces: si hablarlo, si callarlo, si hacer algo más. Intento ser consecuente, ayudar cuando puedo, pero me pregunto constantemente si es suficiente. Es terrible ver el mundo así, con tanto odio y tanta indiferencia.

–¿Cree que este contexto de violencia y deshumanización va a influir en el arte?

–Totalmente. No creo que se pueda crear igual después de ver tanto dolor. El arte no puede estar ajeno a eso. Ya está ocurriendo: vuelven los temas de la sangre, la oscuridad, la herida. El arte siempre recoge la vida. Es nuestra manera de procesarla, de hacer catarsis.

–¿Qué le gustaría que el público sintiera después de verle en Roquetas?

–Que sienta. Lo que sea, pero que sienta. No quiero que digan «pues ya está, un espectáculo más». Prefiero que alguien se emocione o que salga indignado, pero que algo le atraviese. El arte, si no agita, no sirve. Yo no creo para intelectuales ni para entendidos; creo para las personas. Lo que me interesa es que algo se mueva dentro, que el cuerpo responda, que el alma se despierte.

Julio Ruiz (Almería, 1994) es bailaor, coreógrafo y creador escénico. Tras formarse en danza española y flamenco, ha desarrollado una trayectoria marcada por la experimentación, la emoción y la búsqueda de nuevos lenguajes desde las raíces. Familia es su espectáculo más personal hasta la fecha.