El Auditorio vibrará este fin de semana con el legado musical de Michael Jackson El concejal Carlos Sánchez, ayer, con los responsables del espectáculo. / IDEAL El espectáculo, único avalado por su propia familia, cuenta con más de veinte artistas, entre ellos siete vocalistas MARÍA PAREDES ALMERÍA Jueves, 1 noviembre 2018, 01:45

«El mejor espectáculo del mundo sobre Michael Jackson», dijo la Jackson Family Foundation cuando su presidente y Joseph Jackson, padre de Michael, lo vieron. Su legado, sobresaliente y excepcional, inspira 'Forever King of Pop', el único musical avalado por la familia del propio Jackson, y que se podrá disfrutar en Almería, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, este fin de semana. Será el sábado, 3 de noviembre, en doble pase, a las 18.30 y 21.30 horas, y otro pase extra, dado el gran nivel de venta de entradas, para el domingo, 4 de noviembre, en este caso a las 17.30 horas.

Las entradas se encuentran a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo, como en la página web www.almeriaculturaentradas.es y también lo estarán en la propia taquilla del Auditorio Municipal Maestro Padilla desde dos horas antes del comienzo de cada sesión. Tienen un precio de 35 euros para el patio de butacas y de 28 para la zona del anfiteatro. Como suele ser habitual en los espectáculos del Auditorio, se contará con servicio gratuito de ludoteca para niños de entre 3 y 12 años, realizando reserva previa en el teléfono 950 089 298.

El pasado verano se cumplió nueve años sin Michael Jackson. El indiscutible 'rey del pop', como se le conocía en todo el mundo, sigue siendo un referente como revolucionario artista que trascendió a más de una generación, desde sus inicios en los Jackson 5, hasta su posterior carrera en solitario. Serán más de 20 artistas los que desfilen por el escenario, entre los nueve bailarines y acróbatas, los cinco músicos y hasta siete cantantes que permitirán adaptarse al máximo a la tesitura real de Michael Jackson en cada una de las canciones que forman parte del repertorio: Lola Dorado, Aser León, Belia Martín, Nathaly Salim, Carlos Valledor, Carlene Graham y Rafa Blas.

Graham califica de «sueño, el poder participar en un musical de este nivel y sobre quien para mí fue mi ídolo. El trabajo para conseguir este resultado ha sido muy intenso, con más de siete semanas de ensayo». Por su parte, Rafa Blas, que fuera ganador de la primera edición del concurso televisivo 'La Voz', aseguró que «el objetivo es lograr transmitir toda la energía que ponía Michael Jackson a sus canciones. El musical hace un recorrido cronológico con unos bailes, arreglos musicales y escenografía muy cuidada. Hay muchos musicales sobre Michael pero ninguno como éste», indicó.

Será, por tanto, una ocasión excepcional para hacer un intenso recorrido por muchos de sus éxitos en solitario y con los Jackson 5: 'Billie Jean', 'Beat It', 'Bad', 'Abc', 'I Want You Back'...