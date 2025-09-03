Ángel León, José Álvarez, Cristóbal Muñoz y Alba martínez, un menú cinco estrellas para Mojácar El festival desvela todas las actividades que se celebrarán durante el primer fin de semana de octubre, con propuestas gratuitas en el corazón de Mojácar

María Paredes Moya Almería Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:13 Comenta Compartir

Después de desvelar hace unas semanas los selectos ingredientes musicales y gastronómicos para su segunda edición, esta mañana se ha presentado la programación completa de Mojácar 5 Estrellas, que será protagonista de una de las citas más esperadas del año para los amantes de la cocina de primer nivel y de la música en directo. A la presencia estelar de chefs como Ángel León (Aponiente y La Taberna del Chef), José Álvarez (La Costa), Cristóbal Muñoz (Ambivium) y Alba Martínez Hinojo (La Cala), que compartirán cartel con artistas como Iván Ferreiro, Pignoise, Paula Matheus, Marlena, Me & The Reptiles y Michael Foster, se suman nuevas actividades gratuitas que se celebrarán en dos enclaves muy singulares del municipio: el concierto de Noelia Hernández, ganadora del Proyecto Vivero 2025, el viernes 3 de octubre en la Fuente de Mojácar, y el Vocal DJ Set de MIAH, el domingo 5 de octubre en Mojácar Playa.

De esta manera, la cantautora Noelia Hernández será la encargada de inaugurar por todo lo alto la segunda edición de Mojácar 5 Estrellas, en un escenario único del que es uno de los pueblos más bonitos de España, La Fuente de Mojácar, con un concierto gratuito el viernes 3 de octubre, que dará comienzo a las 20:00 horas de la tarde.

La jornada central, el sábado 4 de octubre, reunirá a un cartel de artistas y chefs de primer nivel, con actuaciones y propuestas gastronómicas que se desarrollarán en Macenas Resort Mojácar, cuyo recinto abrirá sus puertas a las 16.30 horas. El sábado se perfila como el día grande del festival, donde música y cocina se darán la mano para ofrecer un maridaje único. Las entradas están a la venta en la página web www.mojacar5estrellas.es.

El domingo 5 de octubre el festival se despedirá en la Playa de Mojácar con el Vocal DJ Set de MIAH, una actuación gratuita que dará comienzo a las 12:00h, para poner punto y final a su segunda edición por todo lo alto. Con esta programación, Mojácar 5 Estrellas confirma su vocación de ofrecer un festival experiencial, uniendo música y gastronomía en un entorno incomparable, y reafirma a Mojácar como destino cultural y turístico de referencia en el Mediterráneo.

Además, en esta segunda edición, Mojácar 5 Estrellas comenzará a calentar sus fogones desde el 4 de septiembre, ya que muchos restaurantes del municipio han preparado menús especiales que pueden degustarse desde ese día y hasta que comience el festival, disfrutando los comensales de un descuento especial para asistir a la jornada del sábado en Macenas Resort Mojácar. Además, muchos hoteles también se han sumado a esta cita y cuentan con packs especiales, para que todo el que lo desee pueda disfrutar de Mojácar 5 Estrellas con los 5 sentidos. Toda esta información puede consultarse en un página web oficial.

El acto de presentación de esta programación ha tenido lugar en el Espacio Gourmet Sabores de Almería, y ha contado con la presencia de el diputado de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez; delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Almería, Juan José Alonso; la concejal de Turismo de Mojácar, María Gracia Alarcón; y la booker y responsable de proyectos de Crash Music, Virginia Pastor, que han estado acompañados también por la concejal de Cultura de Mojácar, Noemí Linares, y el CEO de Crash Music, Diego Ferrón.

El diputado de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez ha explicado que «desde la Diputación de Almería estamos muy orgullosos de volver a respaldar un evento que, en tan solo dos ediciones, se ha consolidado como una de las grandes citas culturales, musicales y gastronómicas de nuestra provincia. Mojácar 5 Estrellas es un escaparate de lo mejor que sabemos hacer: unir tradición, talento e innovación en un entorno privilegiado que atrae a visitantes de dentro y fuera de nuestras fronteras».

Asimismo, Carlos Sánchez ha subrayado que «este festival es un ejemplo de cómo la gastronomía de excelencia que tenemos en la provincia y la música en directo se convierten en motores de promoción turística y económica, reforzando la marca Costa de Almería y el sello de calidad Sabores de Almería. Eventos como éste no solo enriquecen nuestra oferta cultural, sino que también generan oportunidades para nuestros productores, hosteleros y el sector turístico de toda la provincia. Al mismo tiempo que ponemos en valor el talento almeriense y el de nuestros productos».

En esta línea, el delegado territorial de Cultura y Deporte, Juan José Alonso, ha señalado que «el pasado año, en su primera edición, este festival logró atraer a más de 1.300 asistentes, que pudieron disfrutar de una propuesta única. Aquel éxito no solo puso de manifiesto el acierto de la iniciativa, sino que abrió el camino para consolidar a Mojácar como un referente cultural y gastronómico dentro y fuera de nuestra provincia».

Por su parte, la concejal de Turismo del Ayuntamiento de Mojácar, María Gracia Alarcón, ha apuntado que «Mojácar 5 Estrellas es mucho más que un festival: es una apuesta decidida por la cultura y la gastronomía de excelencia, y al mismo tiempo una ocasión para reforzar el posicionamiento de Mojácar como destino turístico de primer nivel. Se trata de una celebración de lo mejor que nos define: nuestra tierra, nuestro talento y la hospitalidad que ofrecemos a quienes nos visitan.»

Por último, Diego Ferrón, CEO de Crash Music, ha recordado que «la programación de Mojácar 5 Estrellas ha sido pensada para que todos los asistentes vivan una experiencia cultural y gastronómica de primer nivel durante todo el fin de semana, en un enclave único como es Mojácar.» Además, ha recordado que durante todo este mes hay acciones especiales con restaurantes y hoteles del municipio, y que en la tienda de Sabores Almería se puede comprar la caja especial «Mojácar 5 Estrellas» con productos de Sabores Almería y la entrada a precio promocional.

Mojácar 5 Estrellas está organizado por Crash Music y el Área de Cultura del Ayuntamiento de Mojácar y está patrocinado por la Diputación de Almería, Costa de Almería, Sabores de Almería, Junta de Andalucía, Macenas, Estrella de Levante y los Pueblos Más Bonitos de España, además de Schweppes, Larios, Luxeapers, Ecoinver y Cupra Indalo Motor.

Los abonos y distintas promociones y servicios continúan con un gran ritmo de venta a través de la página web oficial.

Sobre el cartel musical

Iván Ferreiro (Nigrán-Galicia) es compositor de música indie rock y pop rock. Fue durante trece años de su carrera musical líder, cantante y principal compositor del reconocido grupo Los Piratas con el que lanzaron 12 álbumes y una gran estela musical que todavía se venera. Después de separarse de Los Piratas a finales del 2003, Iván decidió continuar en el mundo de la música convirtiéndose en un referente indiscutible de calidad a partir de un talento creativo que sigue sin tocar techo a lo largo de los años.

Pignoise es una banda de pop punk española formada por el exfutbolista del Real Madrid Álvaro Benito (cantante, guitarrista y compositor), Pablo Alonso Álvarez (bajo y coros) y Héctor Polo (batería). Celebraron recientemente su vigésimo aniversario sumando a artistas de diferentes generaciones y con el respaldo popular en los conciertos. Que Pignoise es un grupo que trasciende generaciones está claro. Sólo hay que darse un paseo por un concierto suyo para comprobarlo.

Natural de Getxo, Paula Mattheus ha conquistado al público con su mezcla de pop rock y letras sinceras, cargadas de vivencias y emociones que reflejan el corazón de una artista auténtica y cercana. Su música, marcada por la honestidad, la ha consolidado como una de las figuras emergentes más prometedoras de los últimos años. Su constante exploración de sonidos y temáticas y su conexión con el público la hacen ser considerada una de las artistas de mayor futuro.

Marlena se ha convertido en uno de los dúos de pop y rock más icónico, brillante y enérgico del panorama actual. Formado por Ana Legazpi y Carolina Moyano, son ya una de las propuestas más potentes y con mayor proyección de nuestro país, con la autenticidad temas tan exitosos como «Amor de verano», «Último baile», «Red flags», «Me sabe mal» o «Te vas a inventar».

Michael Foster es un cantante y compositor español de origen inglés que después desarrollarse artísticamente en sus dos países de origen, decide sacar su primer proyecto en español mezclando influencias de ambas culturas. Su música está Influenciada por los sonidos tanto electrónicos como pop de los 70, 80 y principios de los 2000, sin perder de vista tendencias contemporáneas.

Me & The Reptiles es un proyecto integrado por Mamen (Me DJ) y René (Reptile DJ), en el que se mezclan los mejores temas de indietrónica nacional e internacional, con intervenciones ocasionales de violín eléctrico. Su espectáculo es pura energía y diversión, como demostrarán en Mojácar 5 Estrellas.