'Ana por Ana', barroco a compás flamenco al otro lado del charco Los almerienses AnaMar, con su voz, y Antonio de Quero a la guitarra, conquistan Uruguay a través de un diálogo directo entre el barroco y nuestro flamenco

Rafa Márquez Almería Viernes, 17 de octubre 2025, 23:17 Comenta Compartir

El espectáculo 'Ana por Ana. Barroco a compás flamenco' ha representado a España en el Festival Internacional de Artes Escénicas de Uruguay (FIDAE 2025), producido por el Ministerio de Cultura de Uruguay, y con funciones en las ciudades de San José y Montevideo. Protagonizado por la poderosa voz flamenca de AnaMar y con la exquisita guitarra de Antonio de Quero, ambos artistas almeriense, a la vez que hermanos, han estado en escena bajo la dirección de Paula Rodríguez.

La obra rinde homenaje a Ana Caro de Mallén, poeta y dramaturga del Siglo de Oro nacida en Granada. A través del diálogo entre el barroco y el flamenco, el montaje propone una lectura contemporánea y jonda de la palabra femenina, con la que han recibido una destacada acogida de público y de la prensa uruguaya.

Un espectáculo que fusiona literatura y flamenco, centrado en la citada figura de Ana Caro de Mallén, poeta y dramaturga del Siglo de Oro español, de origen morisco y nacida en la vecina ciudad de Granada. En escena, la voz flamenca de AnaMar junto con la guitarra de Antonio de Quero, dialogan con la figura de Ana Caro, en una propuesta de ida y vuelta: barroco y compás flamenco, dos 'Anas' –literaria y musical– conversando desde los tiempos antiguos al presente.

Con funciones en San José –el pasado sábado día 11 en el Macció con entrada libre– y Montevideo –el martes 14 y miércoles 15 en Sala Hugo Balzo, Auditorio Nacional Adela Reta–.

La prensa uruguaya destacó la calidad interpretativa y la propuesta estética de 'Ana por Ana. Barroco a compás flamenco', resaltando su original diálogo entre la lírica barroca y el compás flamenco contemporáneo. El espectáculo ha venido a reafirmar la presencia del arte flamenco español en los grandes escenarios iberoamericanos.

En Almería se conocen de sobra las virtudes de este par de hermanos criados en la saga familiar creada por Antonio Francisco García Rodríguez, 'El niño de las Cuevas', y Lola De Quero Salvador, presidenta de la peña flamenca El Morato, donde es habitual disfrutar de estos artistas flamencos que han llevado su talento esta semana pasada a las Américas.

Temas

Flamenco

Uruguay