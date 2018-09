Almería Western Film Festival estrenará 'Gone are the days' en Europa También será la primera vez que se proyecten en el continente 'Cassidy red', 'Dead men', 'The decadent and depraved' y 'Ultravokal' EFE ALMERÍA Jueves, 13 septiembre 2018, 13:19

'Gone are the days', de Mark Gould, será la película de inauguración del Almería Western Film Festival (AWFF), fuera de competición y con estreno absoluto en Europa , ha desvelado el director del festival, Juan Francisco Viruega, durante la presentación de la programación de la edición de 2018.

También será la primera vez que se proyecten en el continente 'Cassidy red', 'Dead men', 'The decadent and depraved' y 'Ultravokal', ha precisado Viruega, quien ha señalado que varios directores y productores de estos filmes han confirmado su presencia para presentar estas obras durante el festival, que se celebrará del 9 al 13 de octubre en Tabernas .

En una rueda de prensa en la Alcazaba de Almería, ha informado de que este año la sección oficial «equilibra nuevamente el western clásico con historias contemporáneas fundamentadas en los arquetipos propios del western«.

«Este fue uno de mis objetivos, modernizar la programación reservando el subgénero del spaguetti western para la Sección Retrospectiva y ennoblecer la Sección Oficial como una ventana para la exhibición de películas que muestren los nuevos itinerarios del género, como resultado de los lenguajes postmodernos del siglo XXI, la hibridación y la adaptación de los tema», ha dicho.

Así, ha sostenido que la muestra se estructura en Largometrajes, Cortometrajes Western y Neo-western, Retrospectiva, y se incorpora una nueva sección denominada Panorama, con tres documentales fuera de competición y que tendrán su estreno absoluto en el festival.

En la muestra de largometrajes, tres de ellos son de nacionalidad estadounidense, dos españoles, dos australianos, uno francés, uno holandés y otro alemán.

«Esta es la programación más ambiciosa hasta el momento (...) se han descartado largometrajes que ya han tenido una carrera comercial en la cartelera española, priorizando las obras de autor o aquellas que aún no tienen cerrada su distribución en Europa», señala.

Optan a los premios del jurado y el del público 'Brimstone' (Martin Koolhoven, Holanda, 2017), 'Cassidy red' (Matt Knudsen, Estados Unidos, 2018), 'Dead men' (Royston Innes, Estados Unidos, 2018), 'Dhogs' (Andrés Goteira, España, 2017), 'Sad hill unearthed' (Guillermo de Oliveira, España, 2018), 'Sweet country' (Warwick Thornton, Australia, 2018), 'The decadent and depraved' (Jordon Prince-Wright, Australia, 2018), 'Ultravokal' (Chirstopher Karabache, Francia, 2018) y 'Western' (Valeska Grisebach, Alemania, 2017).

El Jurado de la Sección Oficial está presidido por Blanca Portillo, actriz y directora, a quién le acompaña Andrés Torres, director de fotografía y presidente de AEC; Rafael Cobos, guionista; Eduardo Torres-Dulce, guionista, historiador y crítico; y Moisés Rodríguez, periodista y crítico cinematográfico.

La Sección Oficial internacional de Cortometrajes, conformada por 20 obras de ficción, animación y documental, se divide en western y neowestern. Los trabajos proceden de España, Francia, Italia, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Alemania, México y Argentina.

Además del premio 'Tabernas Tierra de Cine' otorgado a la actriz Claudia Cardinale, el Festival concede el premio 'Leone in Memoriam' al escenógrafo en la Trilogía del Dólar y en 'Hasta que llegó su hora', Carlos Simi (Italia, 1924-2000). Un galardón que será recogido por su viuda y su hija.

La actriz Kiti Mánver recibe el Premio ASFAAN (Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía), quién conoció Tabernas durante el rodaje de un episodio de 'Curro Jiménez'.