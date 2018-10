Almería homenaeja a The Beatles Los seguidores de la legendaria banda disfrutaron de una música de gran calidad, con el Beatles Symphonic y más de una veintena de instrumentistas A. MALDONADO ALMERÍA Viernes, 12 octubre 2018, 17:29

Solo necesitas escuchar la canción 'All you need is love' para transportarte a un mundo envuelto de buenas canciones, melodías que han acompañado a varias generaciones y, en definitiva, sentirte feliz. Este tema compuesto por John Lennon y Paul McCartney es también el título al nuevo tributo que se ofreció al cuarteto de Liverpool anoche en el Auditorio Maestro Padilla. Esta vez fue una maravillosa versión orquestal, a la que se sumó un grupo de rock. Más de una veintena de músicos, más cuatro voces, para recordar los grandes temas de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Star y George Harrison.

De gran calidad fue la interpretación, calidad musical y vocal, mostrando una excelente conjunción entre la orquesta, la banda de rock y los vocalistas. Lógico, pues no se trata de un concierto tributo cualquiera. 'Beatles Symphonic' es una producción internacional, con representación de España, Eslovaquia y República Checa, que mezcla el sonido de los temas de The Beatles con una banda de rock y una formación sinfónica, para una de las citas musicales más atractivas de la programación del 'Otoño Cultural' puesta en marcha por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería.

'Beatles Symphonic' es posible gracias a una banda compuesta por músicos de Eslovaquia y República Checa, una formación sinfónica con músicos españoles que han girado con artistas de renombre internacional como Plácido Domingo o Raphael, a lo que se suman vídeo proyecciones para, en combinación, hacer un recorrido sobre los grandes éxitos de The Beatles.

La relación emocional de Almería con John Lennon hizo más intenso el concierto, que acabó con el público de pie, bailando y siguiendo con las palmas algunos de los himnos del afamado cuarteto de Liverpool.

La puesta en escena también resultó atractiva. Ataviados con sus famosas casacas, en primer plano los cantantes, a la derecha la banda de rock y a la izquierda la amplia orquesta sinfónica, que permitió al público vivir una versión diferente, orquestal, de temas por todos conocidos: 'Let It Be, 'Yesterday' o la que da título al concierto 'All you need is love'… Almería vive con pasión la magia y la música de The Beatles.