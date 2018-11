Almería baila al ritmo de Michael Jackson en el musical 'Forever King of Pop' 'Thriller', un clásico de Michael Jackson y uno de sus mejores trabajos musicales. / A.A. La representación llenó las tres funciones en el Auditorio Maestro Padilla con 7 cantantes, doce bailarines y 5 músicos MARÍA PAREDES ALMERÍA Lunes, 5 noviembre 2018, 00:31

Un emocionante y vibrante viaje por el legado de Michael Jackson vivieron el sábado los almerienses, en doble función, y siguieron disfrutando ayer en la última sesión, a las 17.30 horas, en el Auditorio Maestro Padilla, con el espectáculo 'Forever King of Pop'. Un musical que comparte con el público las canciones y el baile de este genio que revolucionó la música de todo el mundo.

Venía avalado como «el mejor espectáculo del mundo sobre Michael Jackson», dijo la Jackson Family Foundation cuando su presidente y Joseph Jackson, padre de Michael, lo vieron. Pero es que además se trata en sí mismo un gran musical, donde se fusionan de forma coherente las canciones, las coreografías y la puesta en escena, ofreciendo dos horas maravillosas donde el público no para de disfrutar e interactuar con los artistas.

No escatima 'Forever King of Pop' en recursos para sorprender al público. Un decorado industrial, con dos alturas, la sección inferior para los músicos y la superior para interpretar las canciones, ráfagas de fuego, un elevador desde donde aparecía la réplica de Jackson, saltos y acrobacias, y, por encima de todo, siete grandes voces, hacen las delicias los seguidores de Michael Jackson.

El pasado verano se cumplió nueve años sin Michael Jackson. El indiscutible 'rey del pop', como se le conocía en todo el mundo, sigue siendo un referente como revolucionario artista que trascendió a más de una generación, desde sus inicios en los Jackson 5, hasta su posterior carrera en solitario. Su magnetismo y las excelentes referencias del musical han hecho que la representación, enmarcada dentro del 'Otoño Cultural' del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, registre tres llenos, dos anoche, y para esta tarde el ritmo de entradas es también muy alto.

La creatividad de este genio global de la música se transmite en el trabajo de los 25 artistas que desfilan por el escenario, entre los doce bailarines y acróbatas, los cinco músicos y hasta siete cantantes que permiten adaptarse al máximo a la tesitura real de Michael Jackson en cada una de las canciones que forman parte del repertorio: Lola Dorado, Aser León, Belia Martín, Nathaly Salim, Carlos Valledor, Carlene Graham y Rafa Blas, que fuera ganador de la primera edición del concurso televisivo 'La Voz'.

Ha sido un bello recorrido por las canciones de Michael Jackson, temas emblemáticos como 'Billie Jean', 'Beat It', 'Bad', 'Abc', 'I Want You Back', 'Thriller' o 'Smooth Criminal', entre otros muchos. Hay momentos mágicos, emotivos, llenos de ritmo, en un musical que ensalza tanto la faceta artística como los valores humanos del rey del pop. El público disfrutó a lo grande de este espectáculo, que despidió de pie y con grandes aplausos.