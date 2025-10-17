Almería acoge un 'tablao' flamenco con pasión, duende y compás La EMMA acoge este fin de semana un espectáculo con la presencia de Cristo Heredia, José Bellido o Blanca Lorente sobre el escenario

Almería se convierte este fin de semana en epicentro del flamenco. En concreto, la Escuela Municipal de Música y Artes (EMMA) acogerá este domingo dos pases bajo el concepto de 'tablao' con un espectáculo que promete emocionar y elevar este arte a lo más alto. No faltará cante en solitario, baile y solo de guitarra que brindarán al público momentos únicos.

Para ello, el espectáculo, que iniciará a las 19:00 horas y volverá a repetirse a las 21:00 horas, contará con la presencia de la bailaora almeriense Blanca Lorente y los granadinos David Vargas y Cristina Soler. Actualmente, Blanca y David son integrantes del Ballet Flamenco de Andalucía.

Al cante estarán la cantaora granadina Fita Heredia, hija del cantaor Manuel Heredia y a la que le precede una larga tradición cantaora así como el artista almeriense Cristo Heredia. Por su parte, a la guitarra estará el almeriense José Bellido, natural del barrio de La Chanca, que, actualmente, está siendo «el más demandado» entre cantaores y bailaores para formar parte de sus espectáculos.

El teatro de la EMMA acogerá las dos funciones y, para asistir al 'tablao' flamenco, las entradas se pueden adquirir en la web de la escuela así como en taquilla física. Una función que pretende poner el flamenco en lo más alto de la provincia.

