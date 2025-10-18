El VIII Congreso Internacional de la RIUL explora el Mediterráneo Azul

J. S. Almería Sábado, 18 de octubre 2025, 21:32 Comenta Compartir

La Universidad de Almería ha acogido el VIII Congreso Internacional de la Red Internacional de Universidades Lectoras (RIUL) y el XVI Plenario de la Red. Bajo el título 'Lecturas del Mediterráneo: ciencia, arte, educación y humanidades azules', el encuentro contó en su inauguración con la participación Mar Campos Fernández-Figares, codirectora del Congreso y Catedrática de la UAL; Eloy Martos Núñez, coordinador general de la RIUL; Amalia Martín Giménez concejal delegada de Presidencia del Ayuntamiento de Almería; Antonio Posadas Chinchilla, secretario general de Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, y Miguel Pérez Valls, delegado del Rector para la Estrategia, la Comunicación y Coordinación de la UAL.

Este último agradeció que la UAL sea sede de este congreso internacional. «Nos llena de orgullo y alegría y más con el enfoque multidisciplinar en torno al Mediterráneo. Durante estos días se abordará este tema desde muchos puntos de vista siendo una cita enriquecedora para nuestros estudiantes».

Por su parte, Mar Campos explicó que lo que pretenden es «ver que es responsabilidad de toda la sociedad los estudios sobre sostenibilidad, educación ambiental o migraciones, sobre todo lo que ocurre en torno al agua. Y no solo desde el punto de vista de la ciencia, sino que cada uno desde nuestro campo debemos aportar en estos temas y conseguir una sociedad más justa con el medio ambiente. Es una fusión de todas las disciplinas y para ello hemos traído a investigadores de siete nacionalidades distintas que van a abordar estas cuestiones desde el punto de vista de la antropología, la mitología, la sociología, la literatura, la economía o el derecho».

En este congreso participan profesores e investigadores «pero, especialmente, está destinado a los estudiantes, que son los que tienen que concebirse como depositarios de un conjunto de saberes. Buscamos que no les importe sólo el campo en el que se están formando», destacó Campos.

Sobre la importancia de la lectura, la organizadora del congreso indicó que es «fundamental» y no solo la literatura convencional sobre textos en papel, «sino que tenemos que hacer que los estudiantes aprendan a leer en distintos soportes. Hoy en día tienen que incorporar a los textos los enlaces, las imágenes y tienen que aprender a manejarse en este mundo sin perderse. La alfabetización tiene que ser multimodal para que profundicen en la literatura y la lectura y poder crear nuevos lectores. La lectura literaria ayuda a abordar cualquier tipo de lectura como la científica, por tanto, es fundamental conseguir que los estudiantes se involucren con la lectura en cualquier tipo de soporte».

Eloy Martos Núñez, coordinador general de la RIUL, precisó que la red lleva casi 20 años trabajando. «Es una red que abarca a más de 40 universidades de 12 países. Es un placer hacer este congreso en Almería sobre un tema como el agua que es un tema crucial. Necesitamos que los universitarios se conciencien y tener un papel activo de las universidades. En este sentido, es un congreso pionero y esperamos grandes resultados al estudiarse desde una perspectiva interdisciplinar».

Tras la inauguración, tuvo lugar la conferencia inaugural 'Los libros de mi vida', a cargo de la escritora Ana Alemany.

La primera jornada del congreso se estructuró en torno a diferentes áreas temáticas, denominadas 'Miradas'. La primera ha estado dedicada al 'Folklore, mitología y literatura' y ha incluido ponencias como 'El moderno Ulises. Guerra y viaje en las relecturas de un mito clásico' de Jesús Nieto Ibáñez, de la Universidad de Valladolid), y 'La función simbólica del Mediterráneo en poetas de la generación del 50', a cargo de Remedios Sánchez García, de la Universidad de Granada.

En la segunda, dedicada a la 'Historia, patrimonio y antropología', tomaron partido expertos como Manuel de Lara Ródenas, de la Universidad de Huelva; Aurora Martínez Ezquerro, de la Universidad de La Rioja) y Natasha Leal Rivas de la Universidad Federico II de Nápoles, Italia.

Por último, en Mirada 3 de 'Ciencia, economía y derecho social' destaca la intervención de María Isabel Sáez Casado (CEIMAR, Universidad de Almería) sobre cómo la UAL impulsa un futuro azul, y las ponencias sobre 'Derecho Social en el contexto mediterráneo' de Khalid Boukaich (Universidad Abdelmalek Essaadi, Marruecos) y 'Agua y desarrollo agrario' de Juan Manuel Matés Barco (Universidad de Jaén). La primera jornada concluyó con sesiones paralelas que incluyen un taller presencial de 'Música de las esferas' y un debate virtual de comunicaciones.

La segunda jornada se centró en aspectos socioeducativos, de sostenibilidad y paz.

La Mirada 4 'visión socioeducativa: LIJ y concienciación ambiental' contará con la presencia de José Antonio Caride, de la Universidad de Santiago de Compostela, quien abordó la educación ambiental en la construcción literaria de la sostenibilidad.

Posteriormente, se realizó la sección de 'Lecturas ecoacuáticas desde la imagen y la empresa', con la participación de Raquel Paiz, responsable de comunicación de la Alianza StepbyWater , y la artista visual Paula Bruna.

La Mirada 5 sobre 'Sostenibilidad y lecturas de la paz' contó con María del Carmen Quiles, de la Universidad de Almería, quien presentó su trabajo sobre desarraigo, refugio y acogida a través de la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ).

La última Mirada, la sexta, versará sobre 'Perspectivas patrimoniales', con Eloy Martos, de la Universidad de Extremadura.