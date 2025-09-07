La Universidad de Almería lanza microcredenciales para impulsar el empleo en Economía Social Los cursos abordan cooperativismo agroalimentario, emprendimiento social y proyectos técnicos

Juan Sánchez Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:05

La Cátedra en Economía Social de la Universidad de Almería ha anunciado la puesta en marcha de tres nuevos programas de microcredenciales universitarias, diseñados para dotar a los estudiantes y profesionales de competencias clave en un sector de gran empleabilidad.

Estos cursos, flexibles y acreditados, permiten convalidar créditos por asignaturas optativas y cuentan con una subvención de más del 90 % por parte de la Junta de Andalucía, lo que convierten a estos cursos en oportunidad muy accesible y atractiva.

Las tres microcredenciales versan sobre distintas temáticas vinculadas a la economía social y están especialmente diseñadas para complementar la formación de los estudiantes universitarios en materias de gran interés y empleabilidad, que habitualmente no reciben la atención suficiente en los planes de estudio oficiales de los grados.

Las microcredenciales universitarias son certificaciones digitales de corta duración, impulsadas por la Unión Europea, que tienen como finalidad enriquecer la formación académica con competencias específicas, flexibles y acreditadas.

El Certificado de Microcredencial Universitaria en 'Cooperativas Agroalimentarias: un enfoque práctico y multidisciplinar' está dirigido por el profesor Carlos Vargas, director de la Cátedra en Economía Social de la UAL. El diseño del curso y la selección del profesorado se han realizado en colaboración con Coexphal y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía.

Otros de los cursos es el Certificado de Microcredencial Univeritaria en 'Emprendimiento con impacto en Economía Social', que está organizado en colaboración con el Observatorio de Emprendimiento e Innovación Social y lo dirige el profesor de Organización de Empresas y director Carlos Cano. El diseño del curso se ha realizado en colaboración con EmprendeUAL y con FAECTA.

Por último, el 'Certificado de Certificado de Microcredencial Universitaria en Diseño y Tramitación de Proyectos Sociales en el Ámbito de la Economía Social', dirigido por Isabel María Martínez, doctora en Trabajo Social. Está dirigida a estudiantes de Trabajo Social, así como a profesionales en activo del sector social y comunitario.