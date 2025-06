La UALpone en marcha una cátedra centrada en investigar sobre e-Metanol

J. S. Almería Miércoles, 11 de junio 2025, 23:39 Comenta Compartir

La décimo sexta cátedra de la Universidad de Almería fue rubricada ayer y su creación supone abrir camino en el ámbito mundial. Se trata de la Cátedra de Estudios de Hidrógeno Verde y Combustibles Renovables de Origen No Biológico (RFNBO, por sus siglas en inglés), también denominada Cátedra 'Green Methanol', que la UAL ha sacado adelante junto a las empresas CTAER y Técnicas Reunidas. Se ocupará de organizar actividades de investigación, de transferencia del conocimiento y, sobre todo, de formación y divulgación en el campo del hidrógeno verde y el e-Methanol, combustible sintético renovable de origen no biológico, siendo una de las primeras del mundo especialmente dedicada precisamente a este combustible.

Fue por José Céspedes, rector de la Universidad de Almería, Diego García, consejero delegado de INNDE CTAER SL, y Joaquín Pérez, director de Descarbonización y Transición Energética de Técnicas Reunidas SA, ante la presencia de Guillermo Casquet, delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía de la Junta de Andalucía, Fernando Carvajal, vicerrector de Postgrado y Relaciones Institucionales, y Antonio Romerosa, director académico de la cátedra, además de una amplia representación de ambas empresas. Las intervenciones tras la firma se han centrado en subrayar la enorme trascendencia de esta apuesta, ya que ocupará un vacío existente y atenderá la necesidad urgente de formar profesionales.

Céspedes indicó que esta firma «pone de manifiesto el interés de la UAL en avanzar en un tema muy importante para la empresa, para la academia y para la sociedad en su conjunto, buscando desarrollo económico y social del entorno, porque a nadie se le escapa la relevancia de las actividades para la mitigación de los efectos negativos del cambio climático y, en esencia, con la sostenibilidad». El rector recordó que «el uso de combustible orgánico ha llegado a un límite y sus efectos negativos sobre el medio ambiente han puesto de manifiesto la importancia de encontrar sustitutivos y de avanzar hacia esa economía sostenible». Agradeció la colaboración de estas dos empresas «porque la UAL tiene un mandato moral de contribuir en esta línea de investigación relacionada con el hidrógeno verde, y que emana de su propio plan estratégico y de sus líneas estratégicas de desarrollo, tanto la parte docente, como la parte de investigación».

García Oyonarte prestó especial atención a la futura construcción de una planta de metanol y a que «la gente que va a trabajar en esa planta no está preparada, porque no hay ahora mismo ninguna en el mundo». Por lo tanto, es obligado «formar a esa gente, no solo a esos trabajadores, sino también a quien tiene que formarlos». Explicó que no se está preparado a día de hoy para afrontar esta parte de la descarbonización: «Se sabe que lo fotovoltaico o lo eólico está ya muy trabajado y no hay problema, pero el resto es muy complicado y debe haber mucha especialización». De ahí la relevancia «del papel de la UAL» por «el conocimiento que puede aportar Antonio Romerosa y su equipo», teniendo en cuenta que lo avanzado «se va a abrir a todo el mundo». De hecho, «es un hito muy importante porque esta será la primera cátedra del mundo sobre e-Metanol». Tan es así, que «ya se han puesto en contacto con nosotros muchas grandes empresas, top 5 y top 10 mundiales, que quieren estar y aportar a esta Cátedra 'Green Methanol'».

Joaquín Pérez, por su parte, representante de una empresa con más de 12.000 ingenieros en plantilla, no dudó en definir la firma como «un momento emblemático, porque es la primera cátedra sobre un producto que va a tener muchísimo recorrido en el futuro». «Este proyecto es uno de los que vemos con más interés de entre todos los que estamos en el mundo, y estamos en Estados Unidos y en Europa». En un discurso explicó varios detalles sobre el metanol: «Cuando se habla de carbonización siempre se piensa en electrón, en la energía solar en la energía eólica, pero estas, según distintos estudios, van a ser en torno al 60 % del proceso, y el otro 40% viene por lo que nosotros llamamos 'las moléculas', el amoniaco y el metanol».