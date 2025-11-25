Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Fiscal Delegada de Andalucía de Violencia sobre la Mujer, Flor de Torres. R. I.

La UAL sitúa la violencia vicaria como eje del 25N: «La única que tenemos en nuestras manos poder erradicar»

La Universidad conmemora el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer uniendo cultura, con un concurso de microrrelatos y una conferencia de Flor de Torres

R. I.

Almería

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:01

Comenta

Dentro de las actividades institucionales agrupadas en 'Almería Unida contra la Violencia de Género', que tienen su desarrollo durante prácticamente todo el mes, la UAL ... ha llenado el día clave, el 25N, de acciones de impacto desde distintos ámbitos. Así, el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se ha hecho notar en el campus con la entrega de los premios del V Concurso de Relatos en Lengua Francesa del Departamento de Filología, cuya temática de esta edición ha sido precisamente la lucha contra esta lacra social, la lectura de un manifiesto, arropada por la comunidad universitaria, y una conferencia del máximo interés a cargo de Flor de Torres, Fiscal Delegada de Andalucía de Violencia sobre la Mujer y Fiscal Decana de Málaga, sobre la violencia vicaria, 'la violencia que no se ve'.

