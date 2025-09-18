La UAL reúne a 350 investigadores de neuropsicofarmacología de todo el mundo Organiza el XXI Congreso Internacional de la European Behavioural Pharmacology Society, en el que se debate durante cuatro jornadas

Tras un año de intenso y de trabajo exhaustivo, Almería acoge hasta el sábado el XXI Congreso Internacional de la European Behavioural Pharmacology Society (EBPS2025). Un evento que se celebra en el Palacio de Congresos y Exposiciones de El Toyo y en el que se dan cita 350 investigadores e investigadoras de los 5 continentes para analizar, debatir y compartir sobre los últimos avances en neuropsicofarmacología de la conducta.

«Esta es una cita internacional muy importante para el avance de la investigación en los tratamientos de los problemas de salud mental. Estoy muy orgullosa de que desde la Universidad de Almería hayamos conseguido atraer investigadores de todo el mundo incluyendo instituciones tan prestigiosas como la Universidad de Cambridge, Harvard y el Hospital Mount Sinai de Nueva York, pero también de instituciones no tan populares pero que pueden aportar nuevas soluciones en psicofarmacología con un impacto en la mejora en salud mental», explicó Margarita Moreno, organizadora del evento.

La elección de Almería como sede se debe a la iniciativa de esta catedrática de Psicología por la UAL, junto con el grupo de investigación que coordina, CTS-280 Neurociencia Clínica y Experimental. Esta decisión refleja tanto el creciente prestigio de la Universidad de Almería en el ámbito de la investigación como su capacidad para acoger eventos internacionales en un entorno que combina riqueza cultural y gastronómica con paisajes naturales únicos.

Como expresó el vicerrector de Política Científica de la UAL, José Antonio Sánchez, «que todos estos investigadores internacionales llegados de todo el mundo estén en este congreso es debido al éxito del grupo de investigación de la UAL que lo ha organizado. Desde la UAL estamos muy satisfechos de poder reunirlos en Almería. Este es uno de los congresos internacionales que organizamos con el Ayuntamiento de Almería y es un buen reflejo de la importancia de la colaboración entre instituciones para atraer talento. Tenemos mucha esperanza en los resultados de este congreso. Es una oportunidad única para que se establezcan lazos y relaciones, así como para dar a conocer la investigación que se hace aquí en Almería».