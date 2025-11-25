La UAL participa en un foro para consolidar las alianzas universitarias europeas

La Universidad de Almería, en su rol de coordinadora de la Alianza europea UNIgreen, ha tenido la oportunidad de participar en el I Foro del ... Grupo de Universidades Españolas en Universidades Europeas (UEUE), celebrado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en Madrid. Este encuentro reunió a todos los representantes de las universidades españolas que participan en la iniciativa Universidades Europeas de Erasmus+, tanto las financiadas como las que han obtenido un Sello de Excelencia (sin financiación) con el objetivo de promover una colaboración más estrecha y fructífera en el marco de la iniciativa. En España, este ecosistema incluye a 56 universidades dentro de 53 alianzas financiadas y a otras 6 universidades que cuentan con dicho Sello de Excelencia. El Foro reunió a 175 personas procedentes de prácticamente todas las universidades españolas.

Durante el encuentro, se destacó el papel estratégico que desempeñan las alianzas europeas de universidades para la transformación del sistema universitario en España y Europa. En su intervención, el rector de la URJC, Abraham Duarte, señaló que la construcción de las universidades europeas «que empezó siendo el sueño de unos pocos, se convirtió en la esperanza de muchos y hoy es una verdadera necesidad para todos». Un aspecto fundamental del foro fue el diálogo directo con los principales organismos reguladores y de financiación del sistema universitario español.

El secretario general de Universidades, Francisco García, subrayó que la participación de las universidades españolas en estas alianzas es estratégica para el Ministerio, tanto desde el punto de vista normativo como de financiación. La jornada contó también con Pilar Paneque, directora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, y José Manuel Sánchez Duarte, director SEServicio Español para la Internacionalización de la Educación.

El Foro abordó asuntos clave como el estado de la iniciativa de Universidades Europeas, la situación en España, el impacto académico de las alianzas, y los retos estructurales que afectan a las instituciones de educación superior.