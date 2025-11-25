Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Participantes en el encuentro de universidades europeas en Madrid. IDEAL

La UAL participa en un foro para consolidar las alianzas universitarias europeas

Como coordinadora de UNIgreen interviene en Madrid en un encuentro, donde se ha debatido sobre los retos existentes

J. S.

Almería

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:09

Comenta

La Universidad de Almería, en su rol de coordinadora de la Alianza europea UNIgreen, ha tenido la oportunidad de participar en el I Foro del ... Grupo de Universidades Españolas en Universidades Europeas (UEUE), celebrado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en Madrid. Este encuentro reunió a todos los representantes de las universidades españolas que participan en la iniciativa Universidades Europeas de Erasmus+, tanto las financiadas como las que han obtenido un Sello de Excelencia (sin financiación) con el objetivo de promover una colaboración más estrecha y fructífera en el marco de la iniciativa. En España, este ecosistema incluye a 56 universidades dentro de 53 alianzas financiadas y a otras 6 universidades que cuentan con dicho Sello de Excelencia. El Foro reunió a 175 personas procedentes de prácticamente todas las universidades españolas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El PP elige a José Antonio García como presidente de la Diputación de Almería
  2. 2 10 millones de euros para construir los sueños de la futura ciudad de Vícar
  3. 3 Detenido en Roquetas de Mar un hombre por tres robos con violencia en la zona de las 200 Viviendas
  4. 4 El lenguaje en clave de las presuntas mordidas: «Te vas a poder cambiar toda la piñata»
  5. 5 El PP elige a José Antonio García como presidente de la Diputación de Almería
  6. 6 Denuncian el bloqueo del PP al uso de Centro de Usos Múltiples de Matagorda
  7. 7 El Ejido celebra las II Jornadas Eracis destacando el avance y el impacto de la estrategia en el municipio
  8. 8 Marcha silenciosa, encendido de velas y talleres por el 25N en Roquetas
  9. 9 IU Roquetas exige al PP local que se pronuncie ante el «escándalo» de la Diputación
  10. 10 Roquetas renueva el convenio con la Cámara de Comercio para fomentar el desarrollo empresarial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La UAL participa en un foro para consolidar las alianzas universitarias europeas

La UAL participa en un foro para consolidar las alianzas universitarias europeas