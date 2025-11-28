Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Momento de la celebración de las IVJornadas 'Marca Pueblo' en la Universidad de Almería. IDEAL

La UAL se alía con los pueblos ante el desafío demográfico

Celebradas las IV Jornadas 'Marca Pueblo', donde se han abordado estrategias de diversificación productiva y desarrollo

J. S.

Almería

Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:44

Comenta

Desde hace un lustro un grupo de investigadores de la Universidad, con Jaime de Pablo al frente, están impulsando esta iniciativa muy relevante y esperanzadora ... para la Almería rural: el proyecto 'Marca Pueblo'. Este viernes el Campus de la Universidad de Almería ha acogido la cuarta reunión anual de este proyecto en el que han participado numerosos alcaldes y representantes municipales del Valle del Almanzora. Ha sido una jornada de reflexión en la que se han abordado asuntos de interés para el buen funcionamiento del proyecto y dar los pasos necesarios para revitalizar desde la innovación y la sostenibilidad los pueblos del interior de menos de 2.500 habitantes.

