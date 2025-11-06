La UAL acomete la rehabilitación integral de su sede de calle Gerona

La Universidad de Almería (UAL) ha sacado a licitación por 945.416 euros, IVA incluido, las obras para la rehabilitación integral de la sede que ... posee en pleno núcleo urbano de la calle Gerona de la capital, con el objetivo de adaptar sus espacios a nuevos usos administrativos y docentes, mejorar su accesibilidad y optimizar su eficiencia energética.

Según consta en el proyecto, consultado por Europa Press, el inmueble «requiere una actualización y adaptación tanto funcional como estética» para «cumplir con los estándares contemporáneos de accesibilidad, eficiencia energética y confort». En esta línea, la intervención se presenta como una oportunidad para «revitalizar su presencia en el paisaje urbano», para lo que se atenderá especialmente su fachada y medianera.

La intención pasa por mantener el uso educativo del edificio que, no obstante, ubicará en su tercera planta la sede del Consejo Social, «convirtiéndose en la planta noble» del inmueble, que se dotará de una imagen «más representativa y acorde con su nueva función».

Con ello, se atenderá especialmente el tratamiento a la escalera de acceso a la cubiera, por ser una pieza «histórica». Al mismo tiempo, las terrazas laterales del edificio se acondicionarán para «reuniones, charlas o eventos al aire libre, aprovechando su valor funcional y simbólico dentro del conjunto del edificio»

Los trabajos, una vez que se inicien, prevén cinco meses de obras una vez que arranque la actuación para la reforma completa de los 1.111 metros cuadrados que se reparten en las cuatro plantas del edificio así como en la zona anexa de aparcamiento. La intervención incluye la demolición parcial de tabiquería, techos, instalaciones y carpinterías.

El edificio original, construido en la década de los años 70 e incluido en el catálogo de inmuebles protegidos del PGOU, se caracteriza por su estructura de hormigón armado, con una planta baja dedicada a accesos, despachos y aulas, y una serie de plantas superiores en las que se distribuyen aulas y oficinas.

A lo largo de los años, ha sufrido varias modificaciones puntuales, sin embargo, «la falta de una rehabilitación completa ha ocasionado la aparición de patologías en su infraestructura, como humedades, deficiencias en la red de instalaciones, así como el desgaste de instalaciones».

Al mismo tiempo, se proyectan nuevas particiones, puertas interiores adaptadas, cabinas de aseo, revestimientos vinílicos y pavimentos de gres antideslizante. También prevé la renovación de la fontanería, saneamiento, electricidad, climatización y telecomunicaciones, con la inclusión de sistemas fotovoltaicos.

El proyecto presta especial atención a la accesibilidad y eficiencia energética, incluyendo aislamiento térmico en cubierta. Destacan además actuaciones de restauración en piedra, tratamiento de humedades, renovación de pintura interior y exterior, intervención mural artística en medianera y medidas anti grafiti.