Toni Nadal: «Lo que te da más opciones de éxito en la vida es la formación del carácter»

La presencia de Toni Nadal en el Campus de la Universidad de Almería levantó una gran expectación. Tan es así que el Paraninfo se llenó para buscar motivación en su discurso vinculado a valores como la disciplina, la autoexigencia, el respeto a los rivales, la humildad, el autocontrol y la correcta gestión del éxito y de la derrota, todos muy vinculados a su etapa como entrenador de Rafa Nadal y perfectamente aplicables a la carrera empresarial. De hecho, al evento, enmarcado en el Programa Foro Líderes de conferencias basadas en experiencias profesionales del Vicerrectorado de Postgrado y Relaciones Institucionales, no solo acudieron miembros de la comunidad universitaria, sino representes del tejido productivo. El evento global se llamó 'Jornada Empresarial 2025'.

Nadal explicó que se limita a hablar «de lo que para nosotros fue importante y cómo nos retamos a lograr un objetivo difícil, y cómo intentamos hacerlo». Es, por lo tanto, casi una historia de vida, basada en principios clave: «Yo creo que al final lo que te da más opciones de éxito en la vida es la formación del carácter, y por eso fui un entrenador que busqué el éxito profesional a través del desarrollo personal». Como pilar de su trayectoria, «me gusta el trabajo», con una valoración de lo que ve a día de hoy: «Me extraña que vivamos en un país donde parece que el trabajar está denostado». Matizó al respecto que el trabajo le hace «sentir útil» y le da «un cierto sentido a lo que hago», añadió. Aplaudió el impulso de la Universidad de Almería, con el Foro Líderes como ejemplo: «Todas las iniciativas que pretenden mejorar a la sociedad son positivas, y lo que se tiene que trasladar es un conjunto de mensajes claros de educación, de exigencia, de esfuerzo, de compromiso, porque todo esto es lo que hace mejor a una sociedad».

En ese sentido, expresó su preocupación de que «en España, desgraciadamente, la gente de hoy en día, no sé si es porque cae antes en la frustración, no suele ir al límite». Para Toni Nadal «en la vida lo principal es el trabajo», recordando que «durante el covid, cuando estuvimos enclaustrados en casa, los distintos periodistas me hicieron entrevistas, a ver si echaba de menos pasear, salir… y yo decía que lo que echaba de menos era trabajar, irme al trabajo, porque esto es lo que me hace sentir útil». De hecho, el mensaje que subrayó es el de que «el trabajo, aparte de proporcionarte la manutención, lo que hace es darle en cierto sentido a la vida». Evidentemente «es verdad que tiene a veces incomodidades, pero prefiero más trabajar que no trabajar».

En el ámbito meramente tenístico, ha manifestado que «Carlos (Alcaraz) es un jugador extraordinario que tiene todas las condiciones para estar entre los mejores de la historia, está cercano a ello», recomendándole «que siga en este camino y lo va a conseguir». En una comparativa con la etapa de Rafa Nadal, sí valoró que «él tiene una ventaja que esos jugadores de la generación anterior no tenían y es que creo que ellos compiten con una inmensa mayoría de gente que no pone el mismo interés que pusieron los rivales de los otros, es decir, cuando Rafael, Djokovic y Federer competían, tenían a David Ferrer, que iba al límite cada partido, a Murray que iba al límite cada partido, a Wawrinka, a Del Potro… hoy en día los perseguidores de Sinner y Alcaraz muchas veces vemos que no dan la talla». Eso sí, ha dejado claro que «no le quito ningún mérito a Sinner y Alcaraz, porque son buenísimos, sino lo que digo es que tienen menos competencia, por suerte para para ellos».

