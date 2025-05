JUAN SÁNCHEZ Almería Miércoles, 14 de mayo 2025, 21:30 Comenta Compartir

Toda una eminencia en Cosmología, visita la provincia para participar en las XIII Jornadas Astronómicas de Almería donde imparte la conferencia 'Misterios sin resolver de la Física y la Astronomía'.

–¿Qué opinión le merecen las Jornadas de Astronomía de Almería?

–Las estoy disfrutando mucho. Las charlas son muy interesantes. Me alegra mucho que me hayan invitado a darlas.

–Imparte la conferencia 'Misterios sin resolver de la física y la astronomía', ¿cuáles son esos misterios?

–Sí. Algunos de los problemas sin resolver de la física, comenzando con la relatividad y la mecánica cuántica. Sabemos qué son, pero aún nos sorprenden un poco. Creemos que la mecánica cuántica está resuelta en el sentido de que tenemos cálculos que concuerdan muy bien con las mediciones, pero la gente aún tiene confusión sobre su significado. Sabemos que no tenemos una unificación adecuada de la relatividad, la relatividad general (que es la teoría de la gravedad) con la mecánica cuántica. Esos son algunos de los misterios básicos que hemos tenido durante mucho tiempo; un siglo, casi. Otros misterios incluyen la materia oscura y la energía oscura, cuyos efectos los astrónomos han reconocido que podemos medir, pero no sabemos qué son y nadie los predijo. Entonces, en Astronomía, queremos saber cómo se formaron las primeras galaxias y los primeros agujeros negros después del Big Bang. Queremos saber cómo se forman las estrellas, cómo se forman los planetas…

–Ha tenido un papel destacado en la NASA, siendo uno de los científicos líderes del Telescopio Espacial James Webb, ¿cuáles han sido los logros más significativos logrados con el James Webb?

–Bien, hemos descubierto la galaxia más distante jamás conocida. Esto significa que estamos viendo la época más remota posible de este objeto. Lo vemos como era cuando el universo tenía solo 290.000.000 de años, una edad muy pequeña comparada con la edad del universo de 13.800 millones de años.

–Como físico, ¿qué importancia tiene para la sociedad la existencia de un centro como el Observatorio Astronómico de Calar Alto?

–Usamos grandes y pequeños observatorios para buscar indicios de planetas alrededor de otras estrellas. Uno de los objetivos más importantes para la ciencia es descubrir si existe la posibilidad de vida en otros lugares. Esto es muy emocionante tanto para el público como para nosotros. Los científicos y nosotros tenemos muchos otros proyectos en marcha. Tanto con telescopios pequeños como con telescopios grandes, este no es pequeño, es mediano y puede buscar indicios de exoplanetas alrededor de otras estrellas.

–Su carrera profesional está centrada en el estudio del origen y evolución del universo. ¿Qué les diría a los agnósticos sobre cómo se originó?

–Solo podemos imaginar cómo era el universo cuando éste era joven, ya que imaginamos que estaba muy comprimido y muy caliente. Por eso, en aquellos tiempos primitivos, no había partículas como las que vemos hoy. Había otras partículas imaginarias llamadas partículas de inflación, que eran inestables y produjeron todo lo que vemos hoy. Y así también se produjo la expansión del universo. Así que eso es lo que creemos que ocurrió. Y eso es lo más cerca que podemos llegar a hablar de un origen. Podemos imaginar cómo era cuando era joven, pero no podemos imaginar cómo era antes de que existiera el universo.

–¿Qué me puede decir sobre el fin del planeta tierra?

–Bueno, lo que creemos que ocurrirá es que el sol crecerá y brillará con el tiempo en unos mil millones de años; hará demasiado calor para vivir aquí. En unos cinco mil millones de años el sol aumentará de tamaño; se convertirá en una estrella supergigante roja, será tan grande como la órbita de la Tierra. Una estrella roja enorme. Y luego, el sol se encogerá hasta convertirse en una enana estrella blanca, que será aproximadamente tan grande como la Tierra y eso es todo. Entonces hará mucho frío aquí en la Tierra porque la estrella enana blanca no tendrá mucho brillo. Eso es lo que esperamos; es sobre lo que se está discutiendo.

–El multimillonario y dueño de Space X, Elon Musk, avisa de que la Tierra será incinerada» por el Sol y que el único recurso es Marte y apuesta por colonizarlo. ¿Qué opina de esto?

–Creo que eso es incorrecto, ¿verdad? Sí. La Tierra será nuestro único hogar durante mil millones de años. Cuando el sol crezca y brille más, quizá nos mudemos a Marte. Ahora mismo esta es nuestra casa y debemos cuidarla.

–Cuando salgo a la calle lo primero que hago es mirar al cielo. Tengo la convicción de que en algún momento va a llegar una visita de seres de otro planeta. ¿Qué me puede decir sobre la existencia de vida en otros planetas?

–Creo que es muy probable que haya vida en otros planetas. Una vida como la humana es muy improbable en la mayoría de los lugares. Y la razón es lo que hemos visto aquí en la Tierra: la vida surgió rápidamente. Y luego nos tomó toda la historia de la Tierra para que apareciéramos. Así que somos inusuales. La vida podría ser común. Pero, honestamente, no sabemos si es posible que viajeros de otra estrella vengan hasta aquí. No realmente. Es demasiado lejos. Viajar tan lejos toma demasiado tiempo. Así que no lo haríamos. No podríamos vivir lo suficiente para hacer ese viaje.

–El Área 51 en Nevada con sus restos de extraterrestres, los dibujos de Nazca de seres extraños, los avistamientos de ovnis, ¿qué explicación científica se puede dar a estos fenómenos?

–Bueno, hay muchas cosas inexplicables aquí. La explicación menos probable es la llegada de visitantes de otro planeta. Es muy difícil para ellos llegar. Nunca se nos ha ocurrido que esa gente viniera de otro planeta. Pero la gente de aquí ha sido muy inteligente durante al menos 100.000 años. Por eso creo que cosas extrañas como las líneas de Nazca fueron hechas por humanos.