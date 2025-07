MareDrum 2025 culmina en un concierto con grandes maestros de la percusión

D. R. Almería Jueves, 3 de julio 2025, 20:53 Comenta Compartir

Durante tres días, los participantes del curso de verano de percusión MareDrum 2025 han aprendido nuevas técnicas, trabajado con instrumentos poco habituales para ellos y explorado distintos repertorios. Todo este esfuerzo culminará mañana por la noche en un concierto en el Castillo de Santa Ana, donde actuarán con el profesorado.

El curso ha contado con la participación de percusionistas de prestigio nacional e internacional, como Joan Castelló, miembro de la Orquesta Nacional de España. Para él, la experiencia ha sido tan intensa como gratificante: «Han sido cuatro días de clases y preparación del concierto, resolviendo dudas y compartiendo mi visión musical. Ha sido un maratón bien gestionado».

Castelló destaca el valor del curso: «Ha permitido a los estudiantes sentirse parte de algo tan esencial como la música. Es maravilloso». Formado en el Conservatorio Jesús Guridi y en Neopercusión, actualmente es profesor en el Centro Superior Katarina Gurska y miembro de la ONE. «No es un trabajo, es una pasión. Me pagan por tocar y encima me aplauden. Es un regalo». Comparó el oficio con el deporte de élite: «Hay que practicar a diario, no se puede vivir de rentas». Agradeció a la Universidad de Almería y al rector José Céspedes su implicación.

Además, participaron Tomás Arboledas Rumí, John Wooton y Joaquín Fernández Soto.