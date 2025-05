Lecciones magistrales del nobel Kip Thorne para avalar el grado de Física

J. SÁNCHEZ Almería Miércoles, 7 de mayo 2025, 23:23 Comenta Compartir

La Universidad de Almería estrecha aún más su lazo con una de las más importantes aportaciones científicas de la historia, la detección de las ondas gravitacionales y sus ritmos temporales observables en la Tierra a través del experimento LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. De hecho, si en 2018 nombró Doctor Honoris Causa a Rainer Weiss, ahora, en 2025, tiene el honor de recibir a Kip Thorne. Ambos son los pioneros que lo pusieron en marcha y, junto a Barry C. Barish, que llevó el proyecto a su conclusión, ganaron el Premio Nobel de Física el año anterior de la investidura de Weiss, en 2017, así como también el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica.

La presencia del científico norteamericano, nacido en Logan (Utah) y que el próximo día 1 de junio cumplirá los 85 años, está siendo una antesala de lujo a la celebración de las Jornadas Astronómicas de Almería, que tendrán lugar la próxima semana. Thorne ha desarrollado un intenso programa en el Campus, que entre sus objetivos ha tenido mostrar su respaldo a la puesta en marcha inminente del Grado en Física en la Universidad de Almería, titulación interuniversitaria compartida con Huelva y que será ya una realidad el próximo curso académico. De hecho, tras firmar en el Libro de Honor también puso su rúbrica a un documento en el que desea «todo lo mejor» a la UAL en este lanzamiento, muy seguro de que será «una inspiración para las futuras generaciones de estudiantes» para «crear y perfeccionar nuevas aplicaciones de la Física en beneficio de la Humanidad».

Kip Thorne confesó sentirse «muy impresionado» con la UAL: «Primero, tiene un Campus precioso que me recuerda a la Universidad de California, ideal para que los estudiantes aprendan y para que los académicos trabajen, pero también me ha impresionado mucho el profesorado y los investigadores». En concreto, se refirió a «la investigación que se lleva a cabo en Física y Química, en particular el trabajo en física solar y los estudios relacionados con la energía solar». Lo definió como «un programa magnífico» dentro de «una gran universidad». Sobre su aval al Grado en Física, «combinar el trabajo aquí con el de la universidad hermana de Huelva, el de aquí más aplicado y el de allí más teórico, es una forma excepcional de tener un programa de Física; estoy impresionado y también creo que es una decisión absolutamente acertada trasladar a los estudiantes de un campus a otro, totalmente presencial, así que será un éxito y apoyo firmemente lo que van a hacer, porque es un plan muy bueno».

Sobre su contacto directo con la comunidad universitaria, «tuve una carrera como profesor titular durante 50 años, y decidí que en los siguientes 50 años me dedicaría a la divulgación, pero a la divulgación a través de medios como películas como 'Interstellar', poesía y pinturas, y conciertos multimedia, y estoy disfrutando mucho de esta labo, porque creo que la divulgación es tremendamente importante, pero también, para mí, es muy agradable». Tras sesenta años trabajando sobre el universo, una gran reflexión: «Nuestro conocimiento del universo ha cambiado enormemente en ese tiempo y tenemos más preguntas que nunca, pero estas van mucho más allá de lo que imaginábamos entonces; hace 60 años hubo un gran debate sobre si estaba el universo en un estado estacionario o se estaba expandiendo, y ahora sabemos que se está expandiendo, sabemos que nació en una especie de singularidad, el 'Big Bang', y tenemos la posibilidad, en los próximos 30 o 40 años, de comprender realmente su nacimiento».

El científico ofreció ayer la conferencia 'El papel de la Física en el desarrollo de la ciencia, la ingeniería y la tecnología'. Antes, se visionó la película 'Interstellar', que recoge en parte sus teorías.