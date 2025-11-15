Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen del pasillo central del Campus de la UAL.

La Junta acuerda con rectores un primer reparto de 1.708 millones de financiación

La UAL recibirá en esta primera distribución un total de 90,89 millones, junto a otros 1,83 del Plan de Inversiones e Infraestructuras

Juan Sánchez

Almería

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:16

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y los rectores del sistema público de educación superior han acordado en el seno del Consejo Andaluz de ... Universidades (CAU) el primer reparto de los fondos incluidos en el modelo de financiación de las diez universidades públicas andaluzas para el ejercicio 2025 que se concreta en 1.708,68 millones de euros. El CAU, presidido por el consejero José Carlos Gómez Villamandos, ha dado cuenta también de los proyectos e importes por cada institución académica que podrán ser financiados con cargo a los 20 millones contemplados en el Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras para este año.

