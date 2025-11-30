La formación de la UAL impulsa el éxito de sus alumnos en el Hackathon IndesIA

La Universidad de Almería consolida su apuesta por la Inteligencia Artificial al celebrar el rotundo éxito de sus estudiantes, quienes volvieron a imponerse y ganar ... dos retos en el II Hackathon organizado por IndesIA en Madrid. Esta victoria, que repite el logro de la edición anterior, subraya el compromiso de la UAL con el impulso y desarrollo de la IA.

El camino hacia el triunfo comenzó con los cursos de microcredenciales universitarias sobre 'Fundamentos de la IA' e 'Introducción al uso de la IA generativa', organizados por la UAL hace poco más de un mes.

Estos cursos, con una duración de 25 horas cada uno, formaron a un total de 30 alumnos por curso, principalmente de Ingeniería y Ciencias Experimentales. Los cursos fueron organizados por el Vicerrectorado de Transformación Digital e Infraestructuras y el Departamento de Informática.

El curso de 'Fundamentos de la Inteligencia Artificial' enseñó a los alumnos conceptos clave detrás de la IA como distintos modelos, entrenamiento, sesgos y evaluación. Por su parte, el de 'Introducción al Uso de Inteligencia Artificial Generativa' introdujo a los estudiantes en el campo de la IA generativa y en cómo interactuar eficazmente con modelos de lenguaje (Prompt Engineering).

Los cursos sirvieron como preparación directa para los alumnos que quisieran participar en el II Hackathon de IndesIA, un evento en el que equipos multidisciplinares compiten para resolver problemas complejos propuestos por empresas mediante técnicas de IA.

Los dos equipos de la UAL, formados por cinco estudiantes cada uno, compitieron contra otras universidades como la Politécnica de Madrid, la Universidad de Navarra o la Universidad Carlos III. La expedición de la UAL contó con el apoyo y la preparación de José Domingo Álvarez, director de Secretariado de Smart Campus, y Marcos Lupión Lorente, director y docente de los cursos de microcredenciales.

Gracias a su talento y dedicación, ambos equipos obtuvieron un gran reconocimiento, resultando ganadores en sus respectivos desafíos.

El Equipo 1 de la UAL, compuesto por Jorge Hervás, Antonio Jesús Contreras, Ignacio López, Antonio Cano y Paloma Ginel, ganó el reto propuesto conjuntamente por Navantia, S.A., S.M.E y Tinámica. Su desafío consistió en desarrollar una solución de inteligencia artificial que permitiera generar y validar especificaciones técnicas de buques militares a partir de requisitos de cliente, cumpliendo siempre con las normativas internacionales. El equipo contó con el apoyo fundamental de su mentor, Juan Julio González.

Navantia es una empresa pública que diseña y construye buques de alto contenido tecnológico, mientras que Tinámica está especializada en IA & MLOps, Big Data y Data Analytics.

En cuanto al Equipo 2, formado por los estudiantes Miguel Ángel Castillo, Antonio Miguel Almohano, Mateo Hernández, Iván González y Daniel López, resultó ganador del reto propuesto por Gestamp y Alkemy. Este reto se centró en el uso de nuevas tecnologías para mejorar la toma de decisiones en las multinacionales. Específicamente, buscaron ayudar a identificar patrones de conducta comunes, sinergias en diferentes geografías y posibles situaciones de falta de cumplimiento con los procesos corporativos. El equipo contó con el apoyo del mentor Javier García González, cuya guía fue crucial para el éxito del proyecto.

Gestamp es una multinacional española especializada en el diseño y fabricación de componentes para automóviles, y Alkemy se enfoca en transformar retos de negocio en soluciones tecnológicas con impacto.