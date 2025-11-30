Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La formación de la UAL impulsa el éxito de sus alumnos en el Hackathon IndesIA

Premia a estudiantes que se han formado en los cursos 'Introducción al uso de la IA generativa' y 'Fundamentos de la IA'

J. S.

Almería

Domingo, 30 de noviembre 2025, 22:52

La Universidad de Almería consolida su apuesta por la Inteligencia Artificial al celebrar el rotundo éxito de sus estudiantes, quienes volvieron a imponerse y ganar ... dos retos en el II Hackathon organizado por IndesIA en Madrid. Esta victoria, que repite el logro de la edición anterior, subraya el compromiso de la UAL con el impulso y desarrollo de la IA.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

