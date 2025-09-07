Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Acto de recepción a nuevos estudiantes de Ciencias Experimentales. R. I.

Las facultades y centros de la UAL dan la bienvenida a sus alumnos de nuevo ingreso

El curso arranca oficialmente este lunes con la incorporación de más de 11.300 estudiantes matriculados hasta la fecha en titulaciones de grado

J. S.

Almería

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:05

El pulso por las calles y los aularios de la Universidad de Almería volvió a recobrarse este jueves y viernes, adelantándose así el inicio de las clases de otro curso académico en el Campus, que arranca formalmente hoy con la incorporación de más de 11.300 estudiantes matriculados hasta la fecha en titulaciones de grado.

Y es que la mayoría de las facultades y centros se anticiparon en recibir a sus estudiantes de primer curso, que se estrenan este curso en la Universidad, en sendas jornadas de bienvenida planteadas para facilitarles la adaptación a la vida universitaria en general y a sus estudios en particular. La sucesión de presentaciones se inició este jueves, con Psicología y Derecho, y ha seguido este viernes, con Ciencias de la Salud, Ciencias Experimentales, Humanidades y Ciencias Económicas y Empresariales. Tendrá continuidad ya el lunes, de manos de la Escuela Superior de Ingeniería, y el miércoles se pondrá el cierre con Ciencias de la Educación.

Todos los equipos decanales se dieron a conocer a su alumnado, habiendo preparado eventos dinámicos, a través de los que no solo dieron detalles de cómo se afrontan las clases y describieron los matices de las distintas titulaciones que se imparten, sino que también expusieron el amplio compendio de servicios que la UAL pone a disposición de su comunidad. Para ello contaron con la colaboración de Deportes, Cultura, Centro de Lenguas, Internacionalización, Biblioteca Nicolás Salmerón y Unidad de Atención Psicológica, bien con representantes que han participado en el evento con charlas 'in situ', o bien con vídeos explicativos. Ha sido de vital importancia el trabajo y la cercanía de las diferentes delegaciones de estudiantes. En cuanto a los espacios, se distribuyeron entre Auditorio, Paraninfo y diferentes salas de grados.

