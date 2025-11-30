Un estudio revela cómo sienten y aprenden ciencia los futuros maestros

Un equipo de investigadores, liderado por la Universidad de Almería, ha publicado un estudio pionero en la prestigiosa revista internacional Science & Education, que se encuentra ... en el primer cuartil (Q1) en el área de Educación. El trabajo explora un aspecto fundamental y a menudo ignorado en la formación de docentes: cómo influyen las emociones en el aprendizaje de la ciencia entre los futuros maestros.

El estudio, titulado 'Exploring Undergraduate Students' Emotions and Learning Self-Perceptions in Connection with Different Types of Instructional Approaches in the Context of Daytime Astronomy', analizó las emociones y autopercepciones de aprendizaje de estudiantes del Grado en Educación Primaria.

El análisis se centró en una secuencia de enseñanza de 25 horas sobre astronomía diurna, diseñada bajo el enfoque de Model-Based Inquiry (MBI), que es un método que combina la indagación científica y la construcción de modelos. Los resultados demostraron que las emociones no son solo algo que acompaña el aprendizaje, sino que son indicadores esenciales del compromiso cognitivo de los alumnos. El estudio revela que los patrones emocionales varían significativamente según la tarea.

En las fases de indagación, cuando los alumnos confrontan sus ideas previas con los datos empíricos, predominan emociones como inseguridad o vergüenza. En las fases de modelización, al dedicarse al pensamiento explicativo y a construir modelos, las emociones destacadas son el interés, la concentración y la satisfacción.

El trabajo plantea una idea innovadora: la inseguridad puede ser una emoción epistemológica productiva. Lejos de ser un obstáculo, esta emoción resulta clave para estimular la reflexión y el aprendizaje profundo, siempre que se trabaje en contextos de confianza.

«Enseñar ciencias implica comprender y acompañar las emociones del alumnado. La curiosidad, la duda o la inseguridad forman parte del proceso de aprender ciencia, no son un obstáculo, sino un motor», explica la profesora Rut Jiménez-Liso, autora principal del estudio e integrante del equipo Sensociencia de la UAL.