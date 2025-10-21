Ecos azules del pasado: la UAL revela el alma de Almería con la histórica técnica de la cianotipia 'Una muestra, visitable en la Facultad de Ciencias Económicas, refleja el patrimonio arquitectónico y natural almeriense

J. S. Almería Martes, 21 de octubre 2025, 21:41

El Vicerrectorado de Cultura y Sociedad de la Universidad de Almería ha inaugurado la exposición fotográfica 'Almería, apuntes en cianotipia', del director del Aula de Fotografía de la UAL, Sergio Albacete. La muestra presenta un conjunto de imágenes del patrimonio almeriense, impresas utilizando la técnica histórica de la cianotipia.

'Almería, apuntes en cianotipia' es el resultado de un curso sobre cianotipia realizado el año anterior por Sergio Albacete, quien se inició en la técnica y decidió llevar el aprendizaje un paso más allá. La cianotipia es uno de los primeros procedimientos de impresión fotográfica conocidos, inventado en 1842. Es un proceso sencillo en principio, que utiliza un producto químico (hierro y amoniaco) que se impregna en papel y se expone a luz ultravioleta (sol o lámparas). El resultado es una imagen de color azul intenso (el pigmento conocido como azul de Prusia o azul Prusia) y blanco.

La muestra consta de unas 18 fotografías que ofrecen diferentes aproximaciones al patrimonio almeriense, tanto de la provincia como de la ciudad. La temática fue seleccionada con el propósito de que las imágenes, que posteriormente formarán parte de los fondos permanentes de la Facultad, muestren la riqueza de Almería a quienes visiten o trabajen en los despachos del profesorado.

El trabajo de Albacete confiere a las obras el valor de obra de arte, al tratarse de piezas únicas que carecen de reproductividad. Pese a que el artista solo lleva unos meses iniciándose en la cianotipia, ha logrado un alto nivel de detalle y dominio de la técnica.

María del Mar Ruiz, vicerrectora de Cultura y Sociedad de la UAL, destaca el origen de la muestra. «La programación cultural de la UAL intenta abarcar diferentes temáticas relacionadas con las aulas culturales que tenemos. En cuanto a las exposiciones, son propuestas que surgen desde las aulas. Esta, en concreto, es resultado de un curso que se hizo el año pasado sobre cianotipia y, a partir del aprendizaje y de las enseñanzas del profesor, Sergio se lanzó a la propuesta de ver cómo eso se puede plasmar en una exposición».