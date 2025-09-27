La ciencia se impone al sueño por una noche La UAL no escatima y hace alarde de un despliegue científico sin precedentes para divulgar ciencia y lo que aporta a la sociedad

JUAN SÁNCHEZ Almería Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:18 Comenta Compartir

Grandes y pequeños se frotaban los ojos. Pero no era el sueño el que venía a atraparles a pesar de que el sol ya se había marchado a dormir. Era el asombro el que ganaba terreno y contagiaba a los presentes de un insomnio reparador para el cerebro. Sí, porque aunque el descanso reporta importantes beneficios para el cerebro, el conocimiento, sobre todo en ámbitos no dominados hasta ese momento, también reconforta y hace que no se piense en la cama, aunque en algún momento cuando uno se desconcentraba se escuchasen los gritos de sirena procedentes del dormitorio.

Eso es el efecto que causó la ciencia entre los asistentes a las actividades, hasta 70, programadas en el marco de La Noche Europea de los Investigadores, que, en el caso de Almería, está promovida por la Universidad.

Este evento es sobradamente conocido por la sociedad almeriense, que año tras año le ofrece su respaldo multitudinario. De hecho, sabiendo que se celebra de manera simultánea en casi 400 ciudades de casi una treintena de países del continente, Almería es de las más destacadas en participación ciudadana, reuniendo hasta un 20 por ciento de las 80.000 personas que se suman en toda Andalucía como media en cada edición. Se trata de una acción científica muy consolidado, que ha pasado a formar parte de los más esperados por la ciudadanía cada mes de septiembre.

Este 2025 ha cumplido su décimo cuarto aniversario en la comunidad autónoma, bajo la coordinación de la Fundación Descubre para todo el territorio andaluz, corriendo su organización en Almería a cargo de la OTRI/OTC. Su desarrollo ha sido posible gracias al esfuerzo de las instituciones que se suman a su financiación, especialmente de la UAL, ya que no recibe ayuda directa de la Comisión Europea, si bien el proyecto 'Open Researchers 2024-25' sigue siendo un evento asociado a la iniciativa 'MSCA and Citizens'. La aportación económica, por tanto, la realizan la propia Universidad de Almería, la FECYT –Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Cajamar, Diputación de Almería, Ayuntamiento de Almería y Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía.

Ayer grandes y pequeños, porque había actividades para cada cual, disfrutaron de una extensa programación desde las seis de la tarde y hasta las diez de la noche en sus tres espacios principales. El Mirador de la Rambla acogió 17 acciones, el aledaño tramo descendente de la Rambla Federico García Lorca hasta la Plaza Circular, contó con 47, y el Patio de la Delegación del Gobierno, con 5, sumando un total de 69 actividades desarrolladas por 491investigadores. Además, se también tomaron partido 40 voluntarios, salidos del más de medio centenar de solicitudes de estudiantes de la Universidad de Almería.

La jornada se desarrolló con muy buen ambiente donde abundaban familias con niños pequeños y muchos adolescentes procedentes de diferentes institutos y el Campus de la UAL. Las gafas de realidad virtual eran uno de los reclamos del Patio de los Naranjos donde también estaban los robots que hablan y los que se prestaban para la competición sobre un circuito de lo más técnicos no apto para tener mal pulso. Por su parte, en la Rambla había degustaciones de productos tan dispares como las algas, que hicieron las delicias de los más curiosos.

Una respuesta, la de la sociedad almeriense, que venía a ser un agradecimiento al esfuerzo realizado por la Universidad de Almería. Como previamente había advertido el vicerrector de Política Científicas, José Antonio Sánchez, es «una satisfacción» el «presentar a la ciudadanía la mejor investigación que realiza la UAL», así como el «compartirla con otros centros de la provincia con los que se trabaja de manera cotidiana».

Pero todo este esfuerzo no sería posible sin la colaboración de los voluntarios de la propia Universidad de Almería. Estaban presentes en todos y cada uno de los stands explicando a quienes se acercaban lo que podían encontrar entre probetas, tuberías o microscopios, entre otros artilugios. Su notable participación y su diversidad, a juicio de José Antonio Sánchez «es un dato que a mí me gusta mucho resaltar, y es que haya paridad entre mujeres y hombres». A su modo de ver, «refleja la juventud de la gente que hace este evento, una igualdad de sexos que quizá en edades más avanzadas no se cumple por razones históricas y que la Universidad de Almería está logrando».

Muchos de los presentes se vieron en la obligación de reconocer que desconocían que una institución como la UALpromueva tanto la ciencia y desde tantas perspectivas distintas. Y es que, muchos de ellos desconocían de la utilidad de buena parte de los proyectos que se desarrollan en el Campus de la Cañada por gente tan joven como son la mayoría de los investigadores que alberga la universidad.