Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un momento de la jornada sobre ciberseguridad. IDEAL

El CiberHub UAL e INCIBE sitúan a Almería como polo estratégico en ciberseguridad

El Campus acoge a las principales empresas del sector que operan en la provincia para desarrollar tres acciones formativas

J. S.

Almería

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:10

Comenta

En el contexto de la colaboración establecida entre la Universidad de Almería y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), entidad dependiente del Ministerio para la ... Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, se está desarrollando a lo largo del curso un programa de acciones orientadas a la protección y defensa en el ciber espacio. Dicho programa se está llevando a cabo desde diferentes perspectivas y está orientado a una audiencia diversa, que va desde usuarios convencionales a profesionales. Este mes de noviembre sus destinatarios están siendo mayores, estudiantes universitarios y preuniversitarios y empresas. El eje central sobre el que giran las propuestas es 'Código Seguro. Protegiendo la infraestructura'. Se puede consultar más en detalle todo el contenido en este enlace.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El PP elige a José Antonio García como presidente de la Diputación de Almería
  2. 2 10 millones de euros para construir los sueños de la futura ciudad de Vícar
  3. 3 Detenido en Roquetas de Mar un hombre por tres robos con violencia en la zona de las 200 Viviendas
  4. 4 El lenguaje en clave de las presuntas mordidas: «Te vas a poder cambiar toda la piñata»
  5. 5 El PP elige a José Antonio García como presidente de la Diputación de Almería
  6. 6 Denuncian el bloqueo del PP al uso de Centro de Usos Múltiples de Matagorda
  7. 7 El Ejido celebra las II Jornadas Eracis destacando el avance y el impacto de la estrategia en el municipio
  8. 8 Marcha silenciosa, encendido de velas y talleres por el 25N en Roquetas
  9. 9 IU Roquetas exige al PP local que se pronuncie ante el «escándalo» de la Diputación
  10. 10 Roquetas renueva el convenio con la Cámara de Comercio para fomentar el desarrollo empresarial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El CiberHub UAL e INCIBE sitúan a Almería como polo estratégico en ciberseguridad

El CiberHub UAL e INCIBE sitúan a Almería como polo estratégico en ciberseguridad