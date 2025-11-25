El CiberHub UAL e INCIBE sitúan a Almería como polo estratégico en ciberseguridad

En el contexto de la colaboración establecida entre la Universidad de Almería y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), entidad dependiente del Ministerio para la ... Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, se está desarrollando a lo largo del curso un programa de acciones orientadas a la protección y defensa en el ciber espacio. Dicho programa se está llevando a cabo desde diferentes perspectivas y está orientado a una audiencia diversa, que va desde usuarios convencionales a profesionales. Este mes de noviembre sus destinatarios están siendo mayores, estudiantes universitarios y preuniversitarios y empresas. El eje central sobre el que giran las propuestas es 'Código Seguro. Protegiendo la infraestructura'. Se puede consultar más en detalle todo el contenido en este enlace.

Esta actividad es parte del proyecto CiberHub UAL, financiado por la Unión Europea en el marcado de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiadas por la Unión Europea (Next Generation), a través de INCIBE. La coordinación corresponde al CiberHub UAL, enmarcado en el Vicerrectorado de Transformación Digital e Infraestructuras de la Universidad de Almería. Su responsable es José Antonio Álvarez, profesor titular de la UAL, experto en ciberseguridad, ciberdefensa y supercomputación, además de ser asesor en Seguridad de Infraestructuras Críticas y Transferencia de Tecnología.

En el ecuador de las actividades del mes, recordando que «el conjunto de propuestas llegará hasta mayo», manifesta que las mismas «consisten en concienciación y formación por un lado, pero por otro tratan de trasladar la imagen de Almería como un polo potencial del sector de la Defensa». Explica que la provincia «no está ahora mismo en ningún eje estratégico», siendo algo que debería corregirse. «Tenemos la base, tenemos empresas potentes de ciberseguridad, tenemos desarrollo de conocimiento que se hace en la UAL». Álvarez especifica que en la institución académica almeriense «se trabaja en criptografía post-cuántica, análisis de malware, de ransomware…, es decir, en todo lo que ahora mismo supone un ataque para la sociedad».

En ese marco, la Sala de Grados de Derecho ya albergó el pasado día 20 una actividad de concienciación a mayores con el programa de la Universidad de Mayores de la UAL. El foco se situó también en el alumnado universitario al día siguiente, el 21, en el Aula 18 del Aulario 5. Entonces se les ofreció 'Código Seguro: formación en programación segura para alumnos UAL'. Durante esta semana, este lunes se ha cambiado el público y el formato con la jornada 'Código Seguro: orientación a empresas'. En la misma no solo se ha trasladado al tejido productivo lo que hace la UAL en esta materia, sino que también se ha recibido información de gran valor del trabajo diario de las empresas en un encuentro muy productivo.

Participaron Telefónica TECH, Hispatec, Grupo Trevenque, ZImperium y Cipherbit (Grupo Oesia), contando además entre los asistentes con la Guardia Civil y la Policía Nacional. José Antonio Álvarez recuerda la importancia de «proporcionar todo ese conocimiento que se desarrolla en la UAL a las empresas que se encargan de proteger infraestructuras críticas de otras empresas». En ese sentido, subrayado «el potencial que tenemos en Almería» y la necesidad «de abrirse al sector de la defensa». Antes de estas acciones concretas se han realizado otras, como la asistencia a varios centros de Secundaria y Bachillerato «para enseñarles a analizar el router, por ejemplo, porque puedes tener un antivirus, pero el router no lo actualiza nadie ni se le pasa el antivirus, y se ha mostrado esta vulnerabilidad, o también se ha hablado del TPM, es decir, todos los ordenadores tienen un circuito criptográfico donde se guardan las claves del sistema, y se ha enseñado a utilizarlo».