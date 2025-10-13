La cátedra Jean Monnet para situar a la UAL como referente europeo en agua

J. S. Almería Lunes, 13 de octubre 2025, 13:33 Comenta Compartir

La Universidad de Almería ha desvelado los detalles de una iniciativa estratégica para mirar al futuro. Se trata de la solicitud de una de las prestigiosas cátedras Jean Monnet, pensadas a priori para profundizar en la enseñanza de estudios sobre la UE dentro del plan de estudios oficial de una institución de educación superior, y que la UAL destinará a aportar soluciones frente al déficit hídrico que padece el continente. El impulso definitivo al proyecto se va a realizar con la colaboración de la eurodiputada Carmen Crespo, del Partido Popular, quien se reunió ayer con el rector, José Céspedes, y con el vicerrector de Postgrado y Relaciones Institucionales, Fernando Carvajal.

Se han situado las bases de una iniciativa que una vez concedida tendrá una duración de tres años y noventa horas lectivas por curso académico, que comprenden conferencias para grupos, seminarios y tutorías, según las bases de su convocatoria, con una subvención máxima de 60.000 euros. Sería la implementación perfecta a la labor ya realizada en esa materia la Universidad de Almería, y que emprendió hace tiempo como uno de sus pilares. Así lo recordó el rector: «Este proyecto no es que sea necesario, sino que es fundamental para nuestra universidad y presentaremos nuestra candidatura vinculada a temas tan importantes para la investigación, la docencia, y la innovación en la UAL como nuestras especializaciones en el sector agroalimentario y luego de manera particular en el agua».

Céspedes subrayó que «ambas son líneas de investigación estratégicas de nuestra universidad, y la consecución de la cátedra Jean Monnet sería fundamental para nosotros en ese impulso a europeo que pretendemos como institución». A su juicio, sería otro paso clave «que nos consolide como universidad de referencia en temas específicos tan importantes como los que hemos tratado en la reunión». Añadió que «esto servirá no solamente para un impulso de UAL, sino también del tejido económico y social de la provincia». Palabras recogidas por la eurodiputada Crespo para quien es «un proyecto interesante e importante, y además de justicia para una provincia que está sufriendo desde hace ya mucho tiempo la sequía».