Carmelo Rodríguez seguirá como rector de la Universidad de Almería cuatro años más

Carmelo Rodríguez seguirá siendo rector de la Universidad de Almería cuatro años más. En una jornada tranquila en la Sala Bioclimática de la UAL, Rodríguez Torreblanca ha obtenido una clara mayoría de los votos, destacando el respaldo obtenido entre los alumnos, casi unánime, mientras que el PAS se ha mostrado algo más dividido, con 194 votos de los 306 emitidos en las urnas.

El rector ha reconocido que ha sido una jornada diferente a la de hace cuatro años donde «hubo más tensión, aunque también hubo participación y fue muy pacífica». Una vez conocidos los resultados, Carmelo Rodríguez se mostró «contento porque se ha vivido un ambiente muy sano y académico, creo que es la primera vez que se respira en unas elecciones al rectorado. También feliz por la participación de todos los sectores, quizás ha sido más flojo en el de los estudiantes, aunque hay que entender que es época de exámenes y agradezco a los que han venido a participar».

Rodríguez Torreblanca también quiso poner en valor «el trabajo que se ha hecho en las mesas electorales» e indicó que «el apoyo recibido es para estar satisfecho, me reactiva en mi compromiso para seguir trabajando en la Universidad de Almería, no quiero defraudar a nadie, incluso a los que han decidido no apoyarme».

Las perspectivas de la candidatura estaban alrededor del 80% de los votos, aunque finalmente se elevó hasta el 87%, por lo que Carmelo Rodríguez admitió que «estoy más ilusionado que hace cuatro años».