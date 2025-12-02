El cáncer de mama afrontado por cinco sufridoras a través de la actividad física

La presentación del libro 'Déjame ser la mujer que quiero ser' este martes en la Universidad de Almería trascendió del propio Campus para recorrer lugares ... comunes de cinco vidas marcadas por el cáncer de mama. En esta obra se recogen 'Narrativas de mujeres sobre sus experiencias de cáncer, cuerpo y actividad física'. De ellas fue todo el protagonismo desde el mismo momento en el que sus autoras, Esther Prados, Irene Hernández, María Jesús Lirola y Cristina Cuenca, idearon un proyecto nacido en la UAL y que Prados definió como «horizontal».

Ha sido editado por la Editorial Universidad de Almería gracias a la financiación de la propia EDUAL, de la Facultad de Ciencias de la Educación, del Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social y de UAL Deportes, además de la aportación de la Asociación Andaluza de Sociología (AAS).

'Déjame ser la mujer que quiero ser' es, por lo tanto, la exposición de una investigación cualitativa con enfoque biográfico narrativo, «realizada con mujeres que han superado un cáncer de mama y participaron en este proyecto de la Universidad de Almería». A través de sus relatos, «comparten su experiencia con la enfermedad, la actividad física y su proceso de afrontamiento del cáncer» como ejes centrales, «destacando sus vivencias como mujeres». Así se explica en la sinopsis de un libro que «sitúa la voz de estas mujeres en primera persona, creando un espacio de diálogo entre ellas y las investigadoras». Esther Prados así lo confirmó, añadiendo a esto que «queremos narrar la experiencia profunda que las mujeres viven cuando están en ese proceso».

Se refirió a «cómo aparece un tsunami en sus vidas y qué sucede dentro, en lo profundo de ese tsunami, que normalmente son cosas que no se cuentan o por miedo, o por pudor, o por vergüenza también, por socialmente cómo van a ser vistas cómo van a ser juzgadas». Insistió en que «eso es lo que contiene el libro, esas verdades que están basadas en su experiencia». Reseñó que «las cinco mujeres han participado gratuitamente, generosamente, amorosamente, con mucho dolor también, hay que decirlo, en esta investigación que se cierra ahora». Atrás quedan casi siete años de trabajo, y quienes lean el libro deben saber que «les va a tocar el corazón y un poco más allá».

Ella hizo de maestra de ceremonias en un acto donde el verdadero protagonismo lo ostentaban las cinco luchadoras. La primera en hablar fue Yolanda Parra. «Me he prestado a participar en el libro por ayudar a todas las mujeres que ahora mismo estén recién diagnosticadas, o en tratamiento, o que les hayan dado el alta, y contar nuestra experiencia para que les sirva». Deseó que esas mujeres que lean el libro «vean que se pueden sentir identificadas, seguro, con alguna de nosotras, ya que cada una contamos una historia diferente, porque cada una vive la enfermedad de forma diferente».

Parra hizo hincapié en «la importancia del ejercicio físico», dando testimonio en primera persona: «Yo he recobrado toda mi movilidad del brazo, me siento fuerte, hago ejercicio físico de fuerza como cualquier otra persona, adaptado al peso que yo puedo coger, a mis circunstancias, y con profesionales a mi lado».

Sobre esa faceta del ejercicio también incidió Sonia Martínez. Es la autora del epílogo del libro, diagnosticada de cáncer en mama en 2019. «Hago ejercicio de fuerza, ejercicio isométrico sobre todo, y desde los primeros meses ya noté mucho cambio, así que para mí es muy importante llevar el ejercicio en el tratamiento, y no solo el cáncer, de todas las enfermedades, porque es una manera de activar la mitocondria, de activar el sistema inmunitario, muy fácil, natural y sin tener que tomar nada externo; para mí es imprescindible».

Enfermera de profesión, navarra de nacimiento y residente en Almuñécar, es integrante del Proyecto Mariposa, mediante el cual le llegó el contacto con el grupo de investigadoras que ha desarrollado EFICAM. En su caso particular, «tras el diagnóstico yo decidí hacer un camino fuera de lo convencional, teniendo en cuenta todas las posibilidades de tratamiento que hay, las oficiales, por llamarlo de alguna manera, y las que no están dentro de lo comúnmente conocido, porque todas son muy válidas». A través de sus viajes a Almería con Mariposa se enroló en este proyecto, del que se siente muy satisfecha. «Con esta obra lo que a mí me gusta transmitir es que cada mujer sea 'autoridad de su proceso', que no nos dejemos que los demás hagan, tú tienes un proceso ahora, a partir de este momento, hazte cargo de él, ser responsable de él, tomar tus decisiones, que no sean los demás los que tomen tus decisiones por ti». En definitiva, «no hay un camino mejor ni peor, es tu camino, y tú lo tienes que decidir el tuyo sin miedo».