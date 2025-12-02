Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Momento de la presentación del libro 'Déjame ser la mujer que quiero ser' en la UAL. IDEAL

El cáncer de mama afrontado por cinco sufridoras a través de la actividad física

El libro 'Déjame ser la mujer que quiero ser' recoge las historias de vida de afectadas que se han valido del deporte como parte de su tratamiento

J. SÁNCHEZ

Almería

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:10

Comenta

La presentación del libro 'Déjame ser la mujer que quiero ser' este martes en la Universidad de Almería trascendió del propio Campus para recorrer lugares ... comunes de cinco vidas marcadas por el cáncer de mama. En esta obra se recogen 'Narrativas de mujeres sobre sus experiencias de cáncer, cuerpo y actividad física'. De ellas fue todo el protagonismo desde el mismo momento en el que sus autoras, Esther Prados, Irene Hernández, María Jesús Lirola y Cristina Cuenca, idearon un proyecto nacido en la UAL y que Prados definió como «horizontal».

