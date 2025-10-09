El Campus motiva al alumnado ante el nuevo curso con su tradicional jornada de bienvenida

Juan Sánchez Almería Jueves, 9 de octubre 2025, 22:52 Comenta Compartir

Un total de 24 expositores a lado y lado del acceso principal al Campus, entre la parada de autobuses y el escudo presidido por el 'Soy UAL', con vicerrectorados, facultades y centros, servicios y propuestas de asociacionismo y voluntariado. En todos y cada uno de ellos, infinidad de actividades para fomentar el 'sentido de pertenencia' a la Universidad de Almería por parte de su alumnado, principal protagonista de la Jornada de Bienvenida, tanto en la organización como en la participación. Además, y fuera de ese espacio central bajo carpa, la propuesta se ha visto complementada con una serie de otras acciones repartidas en tres días, martes, miércoles y jueves, por distintos emplazamientos.

El equipo de gobierno prácticamente al completo, con el rector a la cabeza y acompañados por Javier Estrella, presidente del Consejo de Estudiantes, compartió con el alumnado una programación muy completa, un fiel reflejo de lo que supone la vida universitaria en el campus almeriense. José Céspedes recordó que «hace unos días se vivió el acto académico y solemne de apertura de curso, y esta jornada supone darle un tono lúdico a la bienvenida al alumnado». Precisamente a los estudiantes les ha dado el papel principal, «son los protagonistas», en la misión de «presentarles todos los servicios que presta la Universidad de Almería, en un evento de los estudiantes organizado por los propios estudiantes». Mostró su satisfacción «por el éxito de acogida que tiene».

Céspedes quiso quedarse «de manera particular» con «la puesta en común de libros por parte de diferentes personas que se suman a la idea de que acaben depositados y vayan rotando por toda la comunidad académica, en particular, por parte de toda la comunidad de estudiantes». Agradeció su labor «a todos los que han colaborado en la organización de esta jornada, empezando por el Vicerrectorado de Estudiantes y todo su equipo y el Consejo de Estudiantes, en definitiva, todas las delegaciones de estudiantes de facultades y centros».

En esa línea, Encarna Carmona, vicerrectora de Estudiantes, advirtió de que de lo que se trata es de «ofrecer los servicios de los que disponen los estudiantes de la Universidad de Almería, desde Deportes y Cultura hasta Igualdad o Diversidad, y también, por supuesto, las facultades tienen un papel importante, como las delegaciones de estudiantes y las entidades de voluntariado y asociaciones estudiantiles que colaboran». Por lo tanto, «es un día fundamental, sumando las actividades en paralelo que se desarrollan, como la de salud mental, que coincide que esta semana es el Día Internacional de la Salud Mental, y luego Cruz Roja, Médicos del Mundo, la colecta de sangre, actividades deportivas, aulas de cultura, con coral, teatro, fotografía…». Carmona resumió todo en «reivindicar a los estudiantes la vida universitaria, ya que no todo es estudiar un título, sino también participar y formarse como persona».

El programa de actividades dio comienzo de manos del Servicio de Orientación y Asesoramiento, con una formación de estudiantes mentores en la Sala de Conferencia del Edificio de Ciencias de la Salud, y de la profesora Emilia Martos, de Humanidades, con un taller de pensamiento crítico y medios de comunicación que tuvo lugar en la Sala de Estudio de la segunda planta de la Casa del Estudiante. Tendrá continuidad este jueves de nuevo con el SOA, en esta ocasión impartiendo una charla sobre 'Cómo afrontar la vida universitaria', en la Sala Díaz Toledo del Edificio C de Humanidades, y también se ofrecerá algo especial, un encuentro intergeneracional como es 'Café con alumni', volviendo a la Sala de Estudio de la Casa del Estudiante.

