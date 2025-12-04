Un campus concienciado de que «la actividad física es un elemento indispensable»

Desde que arrancó el curso el Secretariado de Deportes de la Universidad de Almería, integrado en el Vicerrectorado de Sostenibilidad, Salud y Deportes, ha ... dado un nuevo 'salto' en sus prestaciones hacia la comunidad universitaria. Bajo la dirección de Pedro Núñez, desde hace una década se viene «trabajado en una estrategia que refuerce el deporte como un elemento indispensable del día a día universitario», teniendo como objetivo «hacer del deporte una experiencia enriquecedora, inclusiva y plenamente integrada en el entorno académico de la UAL».

Sobre las líneas básicas de que «el deporte es una parte esencial en la vida de muchas personas desde edades tempranas» y de que «en el contexto universitario adquiere un papel aún más relevante», en la Universidad de Almería «se viene promocionando no solo como una actividad física, sino como una herramienta clave para el desarrollo personal, la salud, la socialización y la formación integral del estudiantado y del resto de la comunidad universitaria». Para el presente curso UAL Deportes ha puesto en marcha «una batería de importantes novedades en el ámbito deportivo» que marcan «un antes y un después en la forma de vivir el deporte en el campus». Los ejes son la mejora de la Tarjeta Deportiva Plus (TDP), la ampliación de horarios de instalaciones y la 'Marea UAL'.

Respecto a las mejoras de las prestaciones de la TDP, se ha reforzado «aún más con nuevos beneficios y servicios, consolidándose como una herramienta fundamental para disfrutar plenamente de todas las instalaciones y actividades deportivas, con más valor y ventajas para sus usuarios». Respecto a la ampliación de horarios, «el centro deportivo ofrece un servicio más accesible, con 'nado libre' desde las 08.00 horas de lunes a viernes, apertura de la sala fitness y de la piscina también los sábados, lo que permitirá una mayor flexibilidad para compatibilizar el deporte con las exigencias académicas y laborales, y nuevas horas exclusivas de nado libre para la comunidad universitaria, potenciando el uso de la piscina entre estudiantes, PDI y PTGAS».

En cuanto a la 'Marea UAL', se trata de una proyección definitiva de la Tarjeta Deportiva PLUS más allá del Campus, una iniciativa que permite «extender sus beneficios fuera del ámbito universitario, fortaleciendo la conexión entre la UAL y su entorno social y deportivo». Las ventajas consisten en descuentos y facilidades para las personas que tengan la TDP en servicios y eventos no universitarios. Como añadido a estas cuestiones clave, se ha mejorado el centro deportivo al objeto de «crear un espacio más cómodo, moderno y acogedor, reafirmando su papel como un punto de encuentro saludable».

El director de UAL Deportes subraya que «estas acciones no son aisladas, sino que forman parte de una política deportiva universitaria coherente, decidida y alineada con los valores que promueve la Universidad de Almería». Al respecto Núñez sostiene que «el contexto universitario debe saber fusionar el potencial transformador del deporte con las características propias del entorno académico». Más aún, «el deporte debe ocupar un lugar central en la vida universitaria no sólo por sus beneficios físicos incuestionables, sino por su capacidad para formar personas más completas y preparadas para afrontar los retos del futuro». Es la «reafirmación del compromiso con una comunidad universitaria activa, saludable y cohesionada».

Todo ello redunda en hacer efectivo el eslogan que preside UAL Deportes: «Creemos firmemente que apostar por 'Más Deporte' es apostar por 'Más Universidad', y hacerlo de una manera cada vez más cercana a la realidad de nuestros usuarios, como bien queda demostrado en el formato de la 'no gala' de UAL Deportes Life, desenfadada, en la que se pone en valor el buen ambiente que hay en el día a día de las instalaciones deportivas del campus, y con la que se intenta generar un 'efecto llamada' al bienestar vinculado a la actividad física». En ese sentido, Núñez se refiere a otra novedad de gran alcance como es «el estreno de HealthyUAL Plus, un servicio exclusivo ligado a la TDP y que 'sube de nivel' con 'Meetings', o charlas mensuales sobre hábitos saludables, 'Sessions', o citas individuales de asesoramiento, y 'Check', o reevaluaciones mediante bioimpedancia».

Los 'Healthy UAL Meetings' no tienen otra misión que la de «reforzar el compromiso de la Universidad de Almería con la promoción de la salud, la actividad física y los hábitos de vida saludables entre la comunidad universitaria». Núñez detalla que «con esta iniciativa se busca crear un espacio de encuentro cercano en el que estudiantes, PTGAS y PDI puedan adquirir pautas claras y aplicables para mejorar sus hábitos diarios». No solo eso, sino que «también se plantea como una oportunidad para que cada asistente a la charla salga con la motivación renovada de cuidar su salud y de buscar su bienestar físico y mental, en equilibrio».

Como recuerda el director de UAL Deportes, «la puesta en marcha de este programa respondió a la visión de UAL Deportes de consolidar a la Universidad de Almería no solo como espacio de formación académica, sino también como entorno comprometido con la salud integral de las personas». En este sentido, «Healthy UAL Plus refuerza ahora esa apuesta institucional por la promoción de estilos de vida activos y saludables bajo el lema 'Más Universidad, Más Salud, Más Deporte'», tanto que con esta nueva iniciativa «cada asistente sale con ideas claras y aplicables, y con la motivación renovada para cuidar de su salud».

Ventajas de la Tarjeta Deportiva Plus

La Tarjeta Deportiva PLUS de la Universidad de Almería «no es solo una credencial para acceso a unas instalaciones», sino «una auténtica llave para disfrutar del deporte universitario de manera plena, cómoda y ventajosa». Quienes la adquieren pasan a formar parte activa de la vida deportiva del campus, con acceso libre y preferente a la sala fitness y la piscina cubierta, sin necesidad de pagar por sesiones sueltas ni gestionar reservas adicionales. «Esto significa poder entrenar con regularidad y con la tranquilidad de contar con un espacio disponible durante todo el curso, a tu ritmo». Además, la tarjeta permite «participar sin coste en una amplia variedad de actividades, desde competiciones internas hasta programas de entrenamiento y salud pensados para estudiantes, profesorado y personal de administración, y también abre la puerta a participar en las pruebas para formar parte de las selecciones deportivas de la UAL, lo que refuerza el sentido de pertenencia a la comunidad universitaria a través del deporte».

Y es que quienes ostentan la TDP acceden «a ofertas y condiciones especiales en establecimientos de la más variada actividad, reforzando así la conexión entre el deporte universitario y la vida en la ciudad». Esto se une a algo que está muy consolidado, y es que «la experiencia de la TDP ofrece descuentos destacados en el alquiler de instalaciones, en actividades deportivas al aire libre y en cursos formativos, además de permitir el préstamo gratuito de material deportivo». Como detalle adicional, Núñez precisa que «los usuarios reciben una camiseta oficial UAL Deportes y pueden beneficiarse de promociones exclusivas, sorteos y ventajas en la tienda oficial de la Universidad de Almería, con descuentos en ropa y equipamiento».