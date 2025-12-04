Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

UAL

Un campus concienciado de que «la actividad física es un elemento indispensable»

UAL Deportes da un salto de calidad en sus prestaciones a la comunidad universitaria tanto en actividades como en divulgación sobre salud y condición física

Juan Sánchez

Almería

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:53

Desde que arrancó el curso el Secretariado de Deportes de la Universidad de Almería, integrado en el Vicerrectorado de Sostenibilidad, Salud y Deportes, ha ... dado un nuevo 'salto' en sus prestaciones hacia la comunidad universitaria. Bajo la dirección de Pedro Núñez, desde hace una década se viene «trabajado en una estrategia que refuerce el deporte como un elemento indispensable del día a día universitario», teniendo como objetivo «hacer del deporte una experiencia enriquecedora, inclusiva y plenamente integrada en el entorno académico de la UAL».

