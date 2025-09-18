Becas de matrícula, curso de español y alojamiento para veinte refugiados

J. S. Almería Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:03 Comenta Compartir

Desde el Vicerrectorado de Proyección Internacional de la Universidad de Almería, consciente de la situación que atraviesan actualmente las personas refugiadas y solicitantes de asilo en diferentes zonas y países en conflicto, ha cumplido otro curso más con su compromiso solidario. Financiada a través del Programa II del Plan Propio de Cooperación Internacional 2025, ha lanzado y resuelto una convocatoria que alcanza su noveno año consecutivo y que en esta ocasión va a dar una nueva oportunidad de mejorar sus vidas a personas procedentes de Guinea, Ucrania, Afganistán, Somalia, Venezuela, Colombia y Palestina. Estudiantes de la UAL a plenos efectos, integrados en el Campus, quedan así bajo el amparo de estas 'Ayudas a personas refugiadas, solicitantes de asilo o en situación de protección temporal para desplazados'.

Ayer tuvo lugar un breve acto de recepción en el que José Carlos Redondo, vicerrector de Proyección Internacional, les dió la bienvenida y les trasladó el respaldo de la Universidad de Almería hacia su futuro próximo. Redondo recordó que se han otorgado tres modalidades de ayudas, como viene siendo habitual al tratarse de una acción muy consolidada: «Es un orgullo vivir este importante momento para la Universidad de Almería, porque refleja que esta institución está posicionada en el marco de la solidaridad; la UAL es una universidad pública, lo cual hay que subrayar, y solidaria». Ya en detalle sobre las referidas modalidades, precisó que son becas de matrícula para estudios oficiales, bien grado o postgrado, ayuda de manutención y alojamiento y beca para el aprendizaje del español. Sobre el «tipo de alumno» explicó que «no hay ningún tipo de objeción, simplemente que demuestren que efectivamente están en condiciones de necesidad», y que «se intenta dar cobertura al máximo que se puede y que permite el presupuesto».

La 'Modalidad 1' concede la exención del pago de matrícula en titulaciones de grado y posgrado en la UAL, con el requisito mínimo de superar al menos el 60% de los créditos matriculados. En la presente convocatoria se han concedido ocho de becas de matrícula. En cuanto a la 'Modalidad 2', está destinada a quienes cursen estudios en la UAL y ofrece dos alternativas, que son el alojamiento en habitación doble compartida durante todo el curso, con servicio de comidas de lunes a viernes, en la Residencia Civitas, o una ayuda económica mensual de 400 euros para cubrir gastos de alojamiento y manutención en la ciudad de Almería durante el curso académico. Este año se han concedido seis de estas ayudas, de las cuales dos corresponden a plazas en Civitas. Por último, respecto a la 'Modalidad 3', consiste en la matrícula gratuita en los cursos de español ofrecidos por el Centro de Lenguas, con horarios de mañana y tarde, con el requisito de una asistencia mínima del 80% de las horas totales del curso, y se han dado siete este año.