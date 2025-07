Bajan las notas de corte en la Universidad de Almería tras la vuelta a la Selectividad previa a la covid

M. C. Almería Jueves, 3 de julio 2025, 13:21 | Actualizado 13:34h. Comenta Compartir

Los jóvenes que quieren estudiar en la Universidad de Almería (UAL) saben desde este miércoles si les da para entrar en la carrera deseada o no. Unos están la mar de contentos tras confirmar que la nota les llega para estudiar aquello a lo que les llama su vocación. Otros, no tan contentos, tendrán que esperar a nuevas asignaciones. El Distrito Único Andaluz publicó las notas de corte en la primera adjudicación de plazas para el curso que viene. La Selectividad de esta año, ahora conocida como PAU, suponía también la vuelta al modelo de examen utilizado antes de la pandemia, lo que significaba que los estudiantes ya no podían elegir entre varias alternativas en los exámenes. Esto ha tenido consecuencias en las notas de corte, que se han reducido de manera general si se compara con las de 2024.

El año pasado, el catálogo que ofrecía la UAL contaba con diez titulaciones que exigían una nota por encima del 10. Ahora, este número ha crecido hasta las once titulaciones tras el aterrizaje a la oferta académica del grado en Inteligencia Artificial. Pero las notas son más recortadas. Donde no hay alteraciones es en la carrera que más nota exige: por tercer año consecutivo es el grado de Medicina, con un 13,2. No obstante, también baja si se compara con el año pasado, cuando la nota de corte se elevó hasta el 13,28.

El podio de las carreras que exigen más nota en la UAL lo completan Enfermería, con un 12,287, y Matemáticas, con un 11,866. Saliendo del 'top 3', el análisis se puede realizar por franjas y aquí el reparto quedaría de la siguiente manera.

Por debajo de la franja superior al 12, como se ha dicho, hay nueve titulaciones. A las carreras mencionadas, le sigue la titulación de Fisioterapia (11,816), Ingeniería Mecánica + Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (11,719), Física (11,668), Matemáticas + Economía (11,524), Biotecnología (11,296), Inteligencia Artificial y Ciberseguridad (11,150), Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (11,036), el doble grado de Educación Infantil y Educación Primaria (11,024) y Psicología (10,528).

Por encima del 5

Entre las carreras que necesitan más de un cicno para entrar están también Ingeniería Informática (8,920), Ingeniería Agrícola (8,730), Educación Primaria (8,620), Química (8,610), e Ingeniería Mecánica (8,5), todas ellas por encima de ocho. Le siguen con más de siete las carreras de Derecho (7,949), Márketing e Investigación de Mercados (7,850), Educación Infantil (7,5), Derecho + Gestión y Administración Pública (7,329), Educación Social (7,150) y Administración y Dirección de Empresas + Derecho (7,082). Por último, con más de un seis están Trabajo Social (6,733), Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (6,513), Economía (6,507) y Administración y Dirección de Empreas (6,486).

Con acceso limitado al aprobado en las PAU están Ciencias Ambientales, Estudios Ingleses, el doble grado de Estudios Ingleses + Filología Hispánica, Filología Hispánica, Finanzas y Contabilidad, Gestión y Administración Pública, Historia, Historia + Humanidades, Humanidades, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Químia Industrial, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y Turismo.

