Andalucía, la comunidad más barata del país para estudiar Medicina y Enfermería En ambas titulaciones, el crédito es más de un 25% más económico que en el conjuntos del sistema universitario nacional

Juan Sánchez Almería Domingo, 28 de septiembre 2025

Andalucía es la comunidad más económica de España para estudiar los grados de Medicina y Enfermería, con un precio por crédito en primera matrícula de 12,62 euros en ambos casos, tal y como se extrae de los datos contenidos en el Sistema Integrado de información Universitaria del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y analizados por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

En la región andaluza, la Junta establece un valor único por crédito en primera matrícula de todos los estudios de grado que se cursan en las universidades públicas, con independencia de la rama de conocimiento a la que se adscriben.

De acuerdo con la estadística del Ministerio, en el caso del grado de Medicina, el coste del crédito se sitúa en el resto del país en 17,03 euros de media, un importe que dista bastante de los 12,62 euros fijados para Andalucía, que supone una rebaja del 25,89%. Teniendo en cuenta los 60 créditos que se cursan en el primer año, la matrícula de Medicina en la comunidad andaluza tiene un coste de 757,2 euros por alumno, mientras que en el resto del territorio nacional ese precio se dispara hasta los 1.021,8 euros por estudiar la misma carrera. Todo ello sin contar el coste derivado de la apertura de expediente.

En segunda posición en la clasificación se encuentra Galicia, con una cuantía de 13,93 euros; seguida de Canarias, con 14,59; Cantabria, con 15,56; y Asturias, con 15,70. Las regiones más caras son Navarra (21,38 euros), la Comunidad de Madrid (20,68) y las Islas Baleares (20,08).

En el caso de Enfermería y las carreras relacionadas con la atención a los enfermos, también la región vuelve a aportar el valor más asequible con respecto al sistema público nacional, 12,62 euros frente a 16,83 euros, lo que implica una reducción en el precio por crédito en primera matrícula del 25,1%. Por tanto, abonar el primer año de esta carrera supone para las familias andaluzas con algún hijo matriculado en ella 757,2 euros, 252,6 euros menos que una familia del resto de España, que ha de pagar 1.009,8 euros.

