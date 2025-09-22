El almeriense Juan Rafael Muñoz, premio de Didáctica de la Música en el Estival científico 25 Sucede en este galardón a Maravillas Díaz, Antonio Alcázar, Francisco Javier Romero Naranjo y Andrea Giráldez.

El VI Encuentro Internacional de Docentes de Música de Cuenca/XIV Jornadas de Didáctica de la Música y Musicología, actividad que forma parte del festival Estival Cuenca, se va a desarrollar del 7 al 9 de noviembre. El equipo organizador ha dado a conocer el Premio de Didáctica de la Música, que recae en esta edición en el profesor de la Universidad de Almería Juan Rafael Muñoz Muñoz.

Bajo el título 'Análisis, reflexiones y recursos para la educación musical en distintas etapas' y como es habitual, el Estival Científico cuenta en su programa con ponencias-talleres que ofrecerán destacados docentes e investigadores ligados al ámbito de la didáctica de la música, comunicaciones, visitas guiadas al Casco Antiguo de Cuenca, Patrimonio de la Humanidad, conciertos, degustaciones gastronómicas y otras muchas actividades.

Según informa la organización, la inscripción para los participantes, gratuita para estudiantes, docentes y resto del personal de la UCLM en y con un precio simbólico de 25 euros para el resto, ya está abierta en este enlace con un aforo máximo de 130 matrículas. También se puede participar de forma activa realizando una comunicación o performance.

El plazo para enviar las propuestas encara la recta final, ya que termina el próximo 30 de septiembre. Los interesados deben enviar la propuesta por correo electrónico a encuentromusicacuenca@gmail.com.

El equipo organizador del VI Encuentro/XIV Jornadas también ha dado a conocer el Premio de Didáctica de la Música, que recae en esta edición en el profesor de la Universidad de Almería Juan Rafael Muñoz Muñoz. Sucede en este galardón a Maravillas Díaz, Antonio Alcázar, Francisco Javier Romero Naranjo y Andrea Giráldez.

El andaluz recibirá una escultura original en barro diseñada para la ocasión por el artesano conquense Tomás 2 Bux.

Muñoz, Doctor en Ciencias de la Educación y Profesor de Didáctica de la Expresión Musical, es también Licenciado en Humanidades por la Universidad de Almería y Maestro Especialista en Ciencias Humanas, así como Maestro Especialista en Educación Musical, compositor de más de 400 pieza musicales de distintos géneros y director e impulsor de múltiples conciertos didácticos.

Sustentan el Estival Científico la Asociación Cultural Estival Cuenca, la Facultad de Educación de Cuenca y la Universidad de Castilla-La Mancha en su 40ª aniversario con el patrocinio del Consorcio Ciudad de Cuenca, Diputación de Cuenca, el Patronato Universitario Gil de Albornoz, el Departamento de Didáctica de la Educación Física, Artística y Música de la UCLM y la sede de la UIMP de Cuenca y la colaboración del Pub Los Clásicos, Cafetería de la Facultad de Educación de Cuenca, Posada de san José, Posada Tintes, Posada del Huécar, Piola Gastrobar y Dyckinson.