Alegato por la paz, la libertad académica y la defensa de la universidad pública La Junta anuncia otros dos millones de euros a la UAL como nivelación por ser el centro de estudios superiores que menos percibe por estudiante

JUAN SÁNCHEZ Almería Lunes, 13 de octubre 2025, 13:32 Comenta Compartir

La Universidad de Almería celebró ayer en el Paraninfo el solemne acto de apertura del curso académico. El discurso del rector, José Céspedes, centrado en el papel de la universidad en la sociedad actual, abordó desde la defensa de los derechos humanos hasta la planificación estratégica de futuro de la institución. Un acto que ha contado con la asistencia de una amplia representación de las instituciones y el tejido social y productivo de la provincia.

El rector arrancó su intervención señalando la necesidad de que la comunidad universitaria se posicione ante las situaciones de conflicto internacional. «Es necesario una vez más denunciar la intolerable situación en Gaza y del inaceptable sufrimiento de cientos de miles de personas». En este sentido, indicó que como universitarios «que somos, no podemos sino ponernos del lado de quienes han sufrido y sufren violencia, ataques y abusos y condenar a sus autores, sean quienes sean, procedan de donde procedan». Recordó que esta postura se sustenta en los «valores irrenunciables» de la universidad, como la justicia, la igualdad, la equidad y la defensa de los derechos humanos», y alució a la reciente declaración institucional del Consejo de Gobierno de la UAL sobre esta materia.

En un claro compromiso con el sistema de educación superior, el rector defendió el papel esencial de las universidades públicas como «espacios de libertad de expresión y de conciencia, de pensamiento crítico y de concordia, de reflexión y de debate, de ciencia y de razón». También subrayó que la UAL fomenta la igualdad de oportunidades y se ha marcado como objetivo «no dejar a nadie atrás» en el acceso a la formación. El curso se inicia con unos 15.000 estudiantes en diferentes titulaciones, a los que se suman más de 750 de movilidad internacional y más de 1.000 matriculados en la Universidad de Mayores.

Innovación y Financiación

En el ámbito académico, la UAL ha estrenado la implantación de los nuevos grados interuniversitarios en Física (con la Universidad de Huelva) e Inteligencia Artificial y Ciberseguridad (con la de Jaén), con todas las plazas cubiertas y «excelentes expectativas». Además, Céspedes destacó que la UAL ya ha completado su programa de titulaciones a implantar hasta el curso 2028-2029, y ha mencionado también el éxito en investigación, situando a la UAL como la quinta universidad andaluza en obtención de fondos en convocatorias nacionales y autonómicas, y su posición destacada en el ranking de Shanghai en áreas como enfermería, biotecnología y ciencias agrarias. Así como su proyección internacional. Mención especial tuvo para UNIGreen, cuya renovación se realizará próximamente. «Esta renovación es esencial para impulsar la especialización agroalimentaria y medioambiental en el ámbito de nuevas titulaciones internacionales que se incorporarán a nuestra programación en el futuro». En infraestructuras, resaltó la inminente construcción del hospital simulado para Ciencias de la Salud.

En discurso también abordó uno de los grandes desafíos de la institución: la financiación pública básica. El rector precisó la situación de la UAL dentro del modelo andaluz. «Recibe una financiación básica por estudiante que la sitúa en última posición a nivel andaluz». Y detalló que esta diferencia con la media supera los 600 euros por estudiante lo que «se traduce directamente en una menor capacidad para cumplir adecuadamente con nuestras funciones» y resulta «profundamente injusta». «Nuestra sociedad no se puede permitir el lujo de ver disminuida la capacidad de aportación de una universidad como la de Almería», sentenció el rector.

Para guiar la institución, el Consejo de Gobierno aprobó el nuevo Plan Estratégico 2025-2027, que busca un «importante salto cualitativo y cuantitativo» y pone en el centro de toda la acción a las personas, «auténtico motor y corazón de nuestra institución». En este sentido también habló de los avances logrados para mejorar la situación tanto del Personal Técnico, de Gestión y Administración y Servicios y del Personal Docente e Investigador.

Por su parte, el secretario general de Universidades de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, Ramón Herrera, puso de relieve el esfuerzo presupuestario de la Junta con las universidades públicas andaluzas, que este año cuentan con una cuantía récord de 1.757,9 millones a través del modelo de financiación, lo que supone un incremento cercano al 30% desde el año 2018, porcentaje semejante al aumento de la financiación de la Universidad de Almería durante este periodo. En el caso concreto de la UAL, Herrera anunció un ingreso adicional para este año cercano a los dos millones de euros como nivelación por ser la universidad pública de Andalucía con menos inversión pública por estudiante.

Sobre la oferta académica, resaltó que este curso las universidades públicas van a estrenar el mayor número de nuevas titulaciones, siete en el caso de la UAL, que se adaptan a las demandas sociales, empresariales y del alumnado. Estas enseñanzas se engloban dentro de la planificación aprobada por la Junta y que contempla ya la implantación de casi 200 títulos hasta el curso 2028-2029. Igualmente, ha incidido en que Andalucía es la comunidad que más plazas públicas de nuevo ingreso de grado, máster y doctorado ofrece para el presente curso al estudiantado universitario en el conjunto del país, con un total de 78.773, casi el 18% de la oferta pública disponible a nivel nacional.