Así se vivirá la noche más terrorífica del año en los principales municipios de la provincia

La provincia de Almería se prepara para vivir una de las noches más esperadas del año. Este 31 de octubre, las calles de Almería capital, ... Roquetas de Mar y El Ejido se llenarán de actividades, sustos y diversión con motivo de la Noche en Negro.

En Almería, la fiesta se extenderá de 18:00 a 00:00 horas con más de diez puntos de animación repartidos por el centro y los barrios. Habrá danza, conciertos, talleres infantiles, concursos de disfraces y tres pasajes del terror: Qué suzto (infantil), Penitencia (Teatro Apolo) y La Llorona (Paseo de Almería). Además, los museos municipales abrirán gratuitamente hasta medianoche, con exposiciones y proyecciones especiales, como la película El Gabinete del Doctor Cagliari en el MUREC.

Del mismo modo, los barrios capitalinos también se suman: en El Zapillo, El Alquián o San Vicente se celebrarán pasacalles, concursos y 'scape rooms' de miedo.

Por su parte, Roquetas de Mar vivirá su particular Noche en Negro desde las 16:30 horas con un amplio programa familiar. El Tren del Miedo, talleres de pintacaras, magia, cuentacuentos y pasajes del terror llenarán la jornada. La Avenida Juan Carlos I y el Parque de Los Bajos serán epicentros del miedo con espectáculos como la Luna Sangrienta con Hombre Lobo y el concierto de Serafín Garrido.

En El Ejido, la programación se reparte por todos sus núcleos. En Almerimar, la tarde comenzará a las 18:00 con el show Horriblemente Mágico del mago Pedro Lucas y una Horripidisco infantil. Balerma, Pampanico y Tarambana contarán con túneles del terror, talleres y concursos, mientras que en Las Norias y San Agustín se celebrarán scape rooms y actividades familiares hasta el 1 de noviembre.

La provincia promete así una noche repleta de sustos, risas y ambiente festivo para todos los públicos.