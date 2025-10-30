Así se vivirá la noche más terrorífica del año en los principales municipios de la provincia
Almería, Roquetas de Mar y El Ejido vivirán un Halloween cargado de actividades
David Roth
Almería
Jueves, 30 de octubre 2025, 23:06
La provincia de Almería se prepara para vivir una de las noches más esperadas del año. Este 31 de octubre, las calles de Almería capital, ... Roquetas de Mar y El Ejido se llenarán de actividades, sustos y diversión con motivo de la Noche en Negro.
En Almería, la fiesta se extenderá de 18:00 a 00:00 horas con más de diez puntos de animación repartidos por el centro y los barrios. Habrá danza, conciertos, talleres infantiles, concursos de disfraces y tres pasajes del terror: Qué suzto (infantil), Penitencia (Teatro Apolo) y La Llorona (Paseo de Almería). Además, los museos municipales abrirán gratuitamente hasta medianoche, con exposiciones y proyecciones especiales, como la película El Gabinete del Doctor Cagliari en el MUREC.
Del mismo modo, los barrios capitalinos también se suman: en El Zapillo, El Alquián o San Vicente se celebrarán pasacalles, concursos y 'scape rooms' de miedo.
Por su parte, Roquetas de Mar vivirá su particular Noche en Negro desde las 16:30 horas con un amplio programa familiar. El Tren del Miedo, talleres de pintacaras, magia, cuentacuentos y pasajes del terror llenarán la jornada. La Avenida Juan Carlos I y el Parque de Los Bajos serán epicentros del miedo con espectáculos como la Luna Sangrienta con Hombre Lobo y el concierto de Serafín Garrido.
En El Ejido, la programación se reparte por todos sus núcleos. En Almerimar, la tarde comenzará a las 18:00 con el show Horriblemente Mágico del mago Pedro Lucas y una Horripidisco infantil. Balerma, Pampanico y Tarambana contarán con túneles del terror, talleres y concursos, mientras que en Las Norias y San Agustín se celebrarán scape rooms y actividades familiares hasta el 1 de noviembre.
La provincia promete así una noche repleta de sustos, risas y ambiente festivo para todos los públicos.
