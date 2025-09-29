Vicasol tiene un impacto social que supera los 431 millones, según un estudio de Deusto La cooperativa forma parte del estudio cuyos resultados dará a conocer en Ifema, junto a todas las novedades en su catálogo de productos

La cooperativa almeriense de primer grado, Vicasol, gracias a su valor social genera un impacto económico que supera los 431 millones de euros. Así lo afirma el estudio impulsado por Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía cuyo objetivo ha sido monetizar el valor social que la cooperativa genera en su entorno.

Así lo presentará en Fruit Attraction, en Ifema, Madrid, en la cita más relevante para el sector en nuestro país, del 30 de septiembre al 2 de octubre. Vicasol estará en este encuentro internacional, en el Pabellón 9, junto a toda la delegación de nuestra cooperativa, liderada por el presidente de Vicasol, Juan Antonio González, el director general, José Manuel Fernández, la directora de Marketing y Sostenibilidad, Elisabeth Marín, socios que forman parte del Consejo Rector, junto al equipo comercial. La cooperativa de primer grado llega a esta cita con la agenda muy activa de reuniones comerciales, y cargada de novedades que dará a conocer a lo largo de estos días.

'Monetización del valor social de las cooperativas agrarias como factor de competitividad' es el nombre del estudio del que ha formado parte Vicasol, para hacer un minucioso análisis del beneficio social que la organización aporta en su territorio.

Se trata de un estudio metodológico que ha buscado monetizar los beneficios que tiene para un territorio la actividad de la cooperativa. Metodología que traslada al lenguaje numérico la aportación que se realiza a la sociedad. El proyecto ha contado con la colaboración de la Universidad de Deusto, la Universidad de Loyola y LKS Nex, integradas en GeacCounting.

Tras conocer los resultados, el director general de Vicasol, José Manuel Fernández, ha subrayado el impacto positivo que tiene conocer estos datos. «Las cooperativas perseguimos un fin social que va más allá de la facturación».

«Vicasol está arraigada y comprometida con su territorio para generar valor. Apostando tanto por un desarrollo sostenible, como por ser un motor de cambio e innovación que haga mejor la vida de las personas de su entorno. Como cooperativa el fin social, el principio de solidaridad, forma parte de nuestro modelo, y es muy valioso poder cuantificarlo para ser conscientes del impacto que nuestra actividad genera en nuestra tierra».

En el análisis realizado se entiende por valor social el conjunto del valor percibido por los diferentes grupos de interés (stakeholders) que interaccionan con la organización, como socios, trabajadores, proveedores o clientes.

Según los datos analizados, el valor social de Vicasol correspondiente al ejercicio 2024 asciende a un total de 431.237.216,38 euros, teniendo en cuenta tanto el valor de mercado como el valor de no mercado. El estudio analiza y monetiza además , el valor de no mercado (impacto social, ambiental, valores intangibles sin precio de mercado) que aporta la cooperativa a los distintos stakeholders con los que opera.

Según las conclusiones del estudio. Vicasol destaca en el valor intangible que aporta en: La seguridad en las operaciones de compra, el asesoramiento, la fijación de población en el territorio, beneficios sociales y condiciones laborales, acciones contra el cambio climático y el medio ambiente, la comercialización de bienes y servicios en condiciones ventajosas y entregas gratuitas, la inserción laboral y la creación de empleo.

Las conclusiones de este análisis se darán a conocer en Fruit Attraction por parte de Vicasol para visibilizar el impacto global que la actividad de la cooperativa de primer grado genera en nuestra tierra, contribuyendo así al desarrollo sostenible y al bienestar de las personas.