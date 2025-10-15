Verbena, videojuegos y cabezudos finalizan las Fiestas de El Marchal de Antón López

Javier Cortés Enix Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:18 Comenta Compartir

La pedanía enixera de El Marchal de Antón López finalizó el pasado domingo 12 de octubre sus Fiestas Patronales en honor de Santa Teresa de Jesús. Unos festejos que comenzaron el pasado viernes 10 de octubre y se extendieron hasta el domingo 12 de octubre. El viernes, El Marchal contó con el repique de campanas y el chupinazo anunciador de los festejos y la inauguración de la Feria del Mediodía, ambas a las 13.00 horas.

Por la noche, a partir de las 22.30 horas, el Marchal dio paso al gran baile, amenizado por la orquesta Fabula Show, el pregón oficial de las fiestas a cargo de Valentín López Martínez, y para finalizar la jornada se realizó la coronación de las reinas, rey y abuela de las fiestas 2025.

Por su parte, el sábado arrancó a las 10.30 horas con el II Torneo Fútbol Indoor 5x5, en la pista multideporte, con las categorías: potito e infantil. Juegos populares y talleres, en la antigua era, IV Concurso 'Masterchef Senior', en la Plaza Nueva, feria del mediodía.

Por la tarde se realizó el IV Torneo de Videojuegos, en el Centro Usos Múltiples, gran tardeo amenizado por el Grupo 'La Huella' y baile amenizado por las orquestas 'Pentagrama' y 'Fabula Show'.

Para el domingo, el Marchal preparó un variado programa de actividades empezando a las 9.00 horas de la mañana con la gran diana floreada por la Banda de la A. C. San Nicolás de Bari de Alhama de Almería, acompañada de cabezudos, siguiendo con el recibimiento a los peregrinos 'Amigos de Santa Teresa'.

Después se realizó la santa misa mayor, cantada por el Coro Algarabía, y la procesión con las imágenes de la Patrona Santa Teresa y la Purísima Concepción, acompañada por la Banda de la A. C. San Nicolás de Bari de Alhama de Almería ymiembros de la Brigada Rey Alfonso XIII. Para finalizar, El Marchal contó con feria del mediodía y verbena amenizada por Carmen Mari y su acordeón