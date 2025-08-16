Vélez-Rubio o la Sierra de María, el hogar de los linces ibéricos en Almería Las zonas con más posibilidades incluyen algunas áreas de Vélez-Rubio, especialmente en los límites con Lorca, Albox, Oria

E. Gabriel Llanderas Almería Sábado, 16 de agosto 2025, 23:07

Durante décadas, el lince ibérico estuvo al borde de la extinción. Sin embargo, gracias a ambiciosos programas de conservación y reintroducción, esta especie de la fauna ibérica ha comenzado a recuperar territorio y recientemente algún ejemplar ha sido visto en la provincia de Almería.

A finales de 2024, el proyecto europeo Life LynxConnect liberó un ejemplar macho llamado Queo en Vélez Rubio. El objetivo principal era favorecer la reintroducción de la especie entre Andalucía y la Región de Murcia. Queo, nacido en 2019 en el área de Doñana-Aljarafe, fue liberado con la esperanza de que se empareje con Tahúlla, una hembra liberada en marzo de 2023.

La presencia de ambos ejemplares supone un paso clave para consolidar un nuevo núcleo reproductor en el altiplano de Los Vélez, una región rica en vegetación y abundante caza menor, especialmente conejos, el alimento principal del lince.

Más allá de las sueltas oficiales, el lince se ha dejado ver en varias zonas de Almería en los últimos meses, incluyendo la Comarca del Almanzora, donde incluso una vecina de la zona grabó un ejemplar con su teléfono móvil, grabación que se hizo viral en redes sociales. Se han visto también en Oria, en zonas que se caracterizan por ser montañosas, poco urbanizadas y con abundancia de conejos.

Aunque la reintroducción del lince en Almería está aún en una fase incipiente, las señales son prometedoras. Hay iniciativas de colaboración entre Andalucía y Murcia, que buscan conectar las poblaciones de lince ibérico existentes y crear nuevas áreas de presencia estable. De hecho, la Junta de Andalucía cuenta con una estrategia de conservación del lince ibérico que data de hace más de veinte años y que incluye colaboraciones con el Ministerio de Medioambiente.

Entre sus objetivos se encuentran mantener los núcleos linceros actuales, al tiempo que eliminar progresivamente las causas de mortalidad no natural. Sumado a eso, se busca apoyar y desarrollar la cría en cautividad, impulsar la reintroducción en áreas favorables y promover la concienciación ciudadana y la divulgación. Todo ello comprende iniciativas como programas de seguimiento de la población de linces, de restauración de su hábitat e incluso campañas de divulgación y de educación ambiental.

El avistamiento de linces es algo extremadamente excepcional. Las posibilidades de salir a tratar de encontrarse con uno y tener éxito son mínimas. Aún así, las zonas con más posibilidades actualmente incluyen algunas áreas de Vélez Rubio, especialmente en los límites con Lorca, Albox, Oria y el Parque Natural de Sierra de María-Los Vélez. La reaparición del lince ibérico en tierras almerienses es una buena noticia para la biodiversidad y pone de manifiesto cómo un esfuerzo colaborativo y sostenido entre las administraciones puede lograr unos resultados que, hasta hace solo unos años, parecían imposibles.