Velefique vibra con sus Moros y Cristianos

El municipio de la Sierra de los Filabres vive sus Fiestas Patronales en honor a San Roque con estas representaciones, verbenas, una gran paella y un sinfín de actividades

Uno de los momentos de las representaciones de Moros y Cristianos en Velefique.

Javier Cortés Velefique Domingo, 17 de agosto 2025, 23:38 Comenta Compartir

Todos los velefiqueños tienen un evento marcado en rojo en el calendario: las Fiestas Patronales en honor a San Roque (del 14 al 17 de agosto). Unos festejos que llenan de diversión, baile y devoción a las familias, amistades y vecinos que asisten cada año a este municipio de la Sierra de los Filabres.

Un evento que va de generación en generación. Familias que emigraron a distintos puntos de la provincia como El Ejido, Roquetas de Mar o Almería Capital; distintas comunidades autónomas como Cataluña, Islas Baleares, Región de Murcia e incluso países como Francia, Brasil o Australia para al fin regresar durante estos días de agosto y revivir esa experiencia, que es la que todo velefiqueño y velefiqueña anhela todo el año.

Recuerdos que empiezan en la infancia y finalizan con los últimos años de cada vida que recorre este bello municipio de Los Filabres. Uno de los que tiene en su corazón a esta tierra es Felix Martínez, que cuenta a IDEAL sus

«Como cada año, volver al pueblo es volver a las raíces. Es regresar a una época más sencilla, donde la orquesta llena de música la plaza, donde se reencuentran los amigos de la infancia y la mesa vuelve a compartirse en familia. Son días en los que el tiempo se detiene y uno vuelve a sentirse como en casa».

Tradiciones

Las Fiestas Patronales en honor a San Roque dieron el pistoletazo de salida el 14 de agosto con la cena de la Tercera Edad, la entrega de la placa honorífica a un hijo del pueblo (en este caso fue a Antonio Martínez, de 97 años, que sigue viniendo a Velefique como cada verano desde Blanes, Gerona) que recitó varios cantares de la época.

A continuación hubo una sesión de copla con la artista murciana Maribel Torres que deleitó a los mayores y que contó con la colaboración de Rafa, vecino de Velefique, que bailó y recordó a grandes de la música popular como Manolo Escobar.

A su vez, la actuación de la Orquesta Valhalla dejó con cara de asombro por la coreografía inicial vikinga espiritual a los velefiqueños y a los visitantes del pueblo vecino de Senés que se 'desembarcaron' en la plaza por la noche para disfrutar de Velefique, además de contar con una sesión de bingo del Dj Juanma.

El viernes, 15 de agosto regresaba uno de los manjares que tenemos en España como es la paella, que en Velefique es ya tradición hacer una súper paella para más de 1.500 personas y que se encarga Antonio Gázquez (Restaurante Las Eras) y un muy buen equipo de cocineros llegados principalmente de Tabernas.

Este año, este evento incluyó como novedad una charanga para amenizar la elaboración y degustación de la paella, que contó con 200 kilos de carne de pollo de campo, 40 kilos de jibia, 55 kilos entre pimientos, tomates y otras hortalizas, 150 kilos de arroz y unas 2.500 gambas.

Por su parte, Antonio Gázquez manifestó, en exclusiva, que «estoy encantando de estar en Velefique y éste será el pueblo donde dejaré esta actividad». La gente se fue a descansar y algunos se fueron a realizar los últimos ensayos de cara a una de las tradiciones con más solera de Velefique como son los Moros y Cristianos.

Novedades

Unos Moros y Cristianos que traían novedades como la renovación final de los trajes, que se lleva trabajando durante los últimos tres años, y la elaboración de las espadas artesanales, para que así todos vayan con una uniformidad en cuanto a trajes y el atrezzo de armamento.

«El 15 de agosto ha sido un día muy especial en el cual he desempeñado mi cargo por última vez en Velefique, cediendo la bandera de la tropa cristiana a Cecilia García, sabiendo que está en buenas manos», comentó Sebastián Segura, abanderado cristiano.

Además, se realizó la solemne misa en honor a la Santísima Virgen María y la procesión. En la jornada del viernes, Norberto Torres fue el encargado de realizar la lectura del pregón.

A continuación, la Orquesta Classic Show deleitaba a los asistentes con grandes éxitos y que cuenta con una gran pasión por Velefique como explican en sus redes sociales en una publicación que expresaron que Velefique es «el pueblo al que siempre queremos volver, sin pensarlo un segundo, uno de nuestros pueblos favoritos». Además, el viernes contó con bingo, la elección de miss, mister Velefique 2025 y una nueva sesión del Dj Juanma.

La jornada del sábado prosiguió con la segunda representación de Moros y Cristianos y con un aumento de duración de la misma, además de la procesión de San Roque, velada musical amenizada por la Orquesta Classic Show y el domingo ya finalizaban los festejos con la última sesión de Moros y Cristianos y con la imagen grupal entre los participantes, la procesión de San Roque, entrega de trofeos, actuación de Valhalla y del velefiqueño 'Deivid'.

«Notamos que cada año aumentan los visitantes a la semana cultural y a las Fiestas. Hemos tenido una de las semanas culturales con más asistencia de público, y hemos visto que los días de fiestas la plaza está repleta», comentó María del Mar Segura Rubira, teniente de alcalde de Velefique.

Además, añadió que la colaboración de la gente fue «muy buena» y apuntilló la importancia que tiene la Asociación de Mujeres para que muchas de las actividades saliesen adelante.