Los Moros y Cristianos son una tradición en Velefique. Javier Cortés

Velefique se prepara para vivir sus Fiestas en honor a San Roque

El municipio contará con un amplio programa desde el 14 al 17 de agosto en el que destacan los Moros y Cristianos y la música

Javier Cortés

Velefique

Lunes, 11 de agosto 2025, 20:17

El municipio de la Sierra de Los Filabres de Velefique se prepara para vivir uno de los grandes momentos del año, con la celebración de sus Fiestas Patronales en honor a San Roque, que son del 14 al 17 de agosto. Unos festejos a los que acuden velefiqueños y velefiqueñas de distintos puntos de la provincia como El Ejido, Almería o Roquetas; de España como Cádiz, Región de Murcia, Cataluña o País Vasco, y que incluso traspasan fronteras llegando desde Francia o Australia, entre otros.

Las Fiestas Patronales darán comienzo el 14 de agosto con la cena de la tercera edad, la entrega de la placa honorífica a un hijo del pueblo, actuación de copla, de la orquesta Valhalla y del Dj Juanma. El viernes 15 de agosto se degustará una gran paella en la plaza del pueblo, y después se realizará la solemne misa en honor a la Virgen María, dando el paso a la tradición más emblemática de Velefique: los Moros y Cristianos, que contarán con tres sesiones durante las tardes del viernes, sábado y domingo.

Al terminar la primera representación, se realizará la procesión de la Virgen hacia el templo. Sobre las 22.30 horas, Norberto Torres realizará la lectura del pregón y durante la noche, Velefique contará con la orquestas Classic Show, bingo, elección miss y mister Velefique y Dj Juanma para amenizar la jornada. Durante el fin de semana, el municipio contará con sendas misas en honor a San Roque y la continuación de las representaciones de Moros y Cristianos, además de varias verbenas y la actuación del velefiqueño 'Deivid'.

