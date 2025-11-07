Un vehículo ardiendo obliga a desalojar a una treintena de personas en Huércal de Almería

Una treintena de personas ha sido desalojada este viernes en prevención tras un incendio registrado en el interior de un garaje comunitario, situado en Huércal ... de Almería, que se ha solventado sin heridos. Tras comprobar que no había mayor peligro, los operarios han permitido a los vecinos regresar a sus viviendas a la postre.

Según ha informado el 112 Andalucía, fueron varias las llamadas que alertaron sobre las 15.00 horas del incendio de un vehículo en un garaje comunitario localizado en la avenida Río Andarax, en el núcleo poblacional de La Fuensanta.

Hasta el lugar se han desplazado, movilizados por el 112, efectivos de Bomberos del Consorcio del Poniente, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Los bomberos han informado de que han extinguido las llamas que se habían esparcido hasta un ciclomotor de combustión y también a una moto pequeña de batería.