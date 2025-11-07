Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un vehículo ardiendo obliga a desalojar a una treintena de personas en Huércal de Almería

Tras comprobar que no había mayor peligro, los operarios han permitido a los vecinos regresar a sus viviendas a la postre.

E. P.

Almería

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:13

Una treintena de personas ha sido desalojada este viernes en prevención tras un incendio registrado en el interior de un garaje comunitario, situado en Huércal ... de Almería, que se ha solventado sin heridos. Tras comprobar que no había mayor peligro, los operarios han permitido a los vecinos regresar a sus viviendas a la postre.

