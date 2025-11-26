Toneladas de sal y máquinas quitanieves para garantizar la seguridad este invierno en las carreteras de Almería

Sal, quitanieves y varias decenas de operarios velarán este invierno por garantizar la seguridad de las carreteras de titularidad autonómica en la provincia de Almería. ... La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha dado a conocer su plan de actuación ante la caída de las primeras nieves.

El Plan de Vialidad Invernal de la temporada 2025-2026 tiene, no en vano, el objetivo de que la red viaria se mantenga en óptimas condiciones ante posibles temporales. Activado este mes de noviembre, se extenderá hasta finales de marzo y contará con un dispositivo especial para atender las vías de la provincia con riesgo de nieve, aunque este periodo podrá ampliarse si las olas o los frentes de frío se retrasan, tal y como ha apuntado el Gobierno andaluz en una nota de prensa.

Ante situaciones climatológicas adversas, los medios disponibles que podrán ser desplegados están compuestos por 79 operarios, un acopio total de 380 toneladas de sal y 25 máquinas y vehículos, entre los que destacan siete camiones quitanieves, retroexcavadoras y furgones.

El protocolo de actuación se llevará a cabo desde los distintos centros de conservación de que dispone el Servicio de Carreteras de la Delegación Territorial de Fomento, de manera conjunta con la Guardia Civil de Tráfico y el Servicio de Emergencias 112, para poder restaurar lo antes posible la normalidad de la red viaria autonómica y con el mínimo número de incidencias en ellas.

Los trabajos que se realizarán tendrán, asimismo, como finalidad que las incidencias en las carreteras competencia de la Consejería de Fomento se resuelvan en la mayor brevedad y con los medios materiales y humanos necesarios para salvaguardar estas vías y a sus usuarios.

El plan contempla también la priorización de las vías de alta capacidad, como la A-92N o la A-92, así como la carretera A-334, por su importancia desde el punto de vista de la conectividad, para asegurar su plena operatividad para servicios básicos y de emergencias. Igualmente, se encuentran previstas zonas de embolsamiento para vehículos ligeros y camiones en torno a la A-92N en caso de resultar necesario restringir la circulación de vehículos pesados si nieva con intensidad, como por ejemplo, el área de descanso de Las Nogueras o de Las Vicarías.

Plan de Emergencias

El Plan de Vialidad Invernal, especifica la Junta, se sustenta en tres aspectos: el control exhaustivo de la información meteorológica, a través de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet); la aplicación de tratamientos preventivos y el desarrollo de una actuación rápida; y, por último, la información a los usuarios.

Sobre este último punto, la Administración regional cuenta con un teléfono centralizado de información ciudadana, el 012 (operativo las 24 horas de los 365 días del año), que, entre otros servicios, ofrece la información del estado real de las carreteras andaluzas.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha destacado el papel del equipo humano que forma parte del Plan de Vialidad en Almería, formado por 79 profesionales. «Son las personas que se ponen manos a la obra, que trasladan todos los equipos a las carreteras y sacan adelante las situaciones complejas y complicadas en nuestra red viaria con cada nevada y con cada DANA», ha manifestado, al tiempo que ha agradecido «su encomiable trabajo, que es fundamental para que la seguridad vial sea y siga siendo un referente en Almería y en Andalucía».

El plan está, no en vano, ideado para garantizar la seguridad vial en 308 kilómetros, que suman más de un tercio de los 868 kilómetros de la red de carreteras autonómicas con los que cuenta la geografía provincial y son los que tienen mayor altitud y, por ende, un riesgo más elevado de nevadas y heladas de la provincia de Almería.

El Plan de Vialidad Invernal se engloba dentro del Plan de Emergencias por Riesgos de Inundaciones y Nevadas, en el que están integrados las administraciones estatal, autonómica y provincial; una campaña que activa al personal perteneciente a los distintos servicios de conservación de carreteras, además de personal del Infoca, así como a miembros de Protección Civil, del 112, Guardia Civil, Policía Nacional y Autonómica y Jefatura de Tráfico, entre otros.