Los testigos de la agresión entre el edil de Alsodux y un vecino señalan un «forcejeo» entre ellos Según el concejal, existe un «acoso» por parte del otro acusado hacia él y todo el equipo de gobierno, mientras que este segundo mantiene que hay un «odio» hacia él y su mujer por hacer oposición desde Vox

Europa Press Almería Martes, 21 de octubre 2025, 17:53

Los hombres que acudieron para mediar en la agresión entre el concejal de Medio Ambiente de Alsodux, José Manuel Gil, y el vecino que concurrió a las últimas elecciones municipales como cabeza de lista de Vox en el municipio, Miguel Amate, han declarado durante el juicio por esta causa que vieron un «forcejeo» entre ambas partes que les obligó a intervenir para separarlos para evitar que continuaran con la trifulca.

Así lo han manifestado durante la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal número 4 de Almería, en el que ambos implicados se encuentran acusados por delitos de lesiones, entre otros achacados por las acusaciones particulares, las cuales han mantenido su versión de lo ocurrido en la tarde del pasado 7 de julio, sobre las 20.30 horas.

Los testigos han apuntado que se encontraban con sus vehículos en un estrecho camino de tierra próximo al río y muy cercano a la vivienda de Amate -apenas unos «20 metros»-, donde maniobraban para poder pasar de forma ordenada cuando, de repente, advirtieron el enfrentamiento entre los acusados.

Uno de ellos ha explicado que vio al concejal con «la cara llena de sangre» aunque, según sus palabras, cuando ya estaba fuera del vehículo que conducía y junto al mismo, con la puerta abierta, mientras discutía con el otro acusado, quien «cayó al suelo» en el marco de un «forcejeo». Así, se levantó en cuestión de segundos para, acto seguido, ser separados.

Los testigos tampoco han podido precisar si mientras separaban a los implicados o antes de llegar a ese momento escucharon amenazas de algún tipo entre ellos, pero las partes han reconocido la existencia de desavenencias previas por distintos motivos: según el concejal, existe un «acoso» por parte del otro acusado hacia él y todo el equipo de gobierno, mientras que este segundo mantiene que hay un «odio» hacia él y su mujer por hacer oposición desde Vox.

La defensa del concejal socialista, que acabó con la nariz rota y múltiples contusiones en la parte izquierda del cuerpo, sostiene que el otro acusado le agredió a golpes con una piedra a través de la ventanilla mientras se encontraba dentro del coche, pero ninguno de los testigos vio dicha piedra ni el momento en el que se habría dado tal circunstancia. La piedra fue recuperada del interior del vehículo horas después de haber interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil.

La forense que ha ratificado su informe sobre las heridas que presentaban ambos varones ha dado cuenta de que las lesiones en la nariz del concejal son compatibles con un golpe con una piedra. No obstante, ha precisado que su origen podría derivarse o bien de «un traumatismo activo», es decir, de un golpe; o de un «traumatismo pasivo», esto es, por «caer y golpearse».

De otro lado, la fiscal ha mantenido su acusación contra ambos implicados, por lo que pide para Amate dos años y medio de prisión por un delito de lesiones con uso de instrumento peligroso, mientras que para Gil interesa seis meses de multa por dos delitos de lesiones leves, incluidas las que padeció la pareja de Amate ante una supuesta agresión previa frente a su vivienda, lo que habría desencadenado toda la pelea posterior entre los hombres.

En este sentido, el Ministerio Público ha dado credibilidad al testimonio de la mujer, quien ha narrado que cuando el edil pasaba por allí a bordo de un coche le insultó al grito de «fachas de mierda» y la «agarró del cuello», lo que además sería compatible con el informe médico de lesiones. Acto seguido y tras zafarse, entró llorando en su vivienda, conforme su testimonio.

La defensa del concejal, por su parte, ha puesto en duda tal agresión e, incluso, que la mujer estuviera en la vivienda antes de que se iniciara la pelea, puesto que tanto Gil como otros miembros del Ayuntamiento han asegurado que la vieron minutos antes de que el concejal pasara por la zona con el coche, toda vez que también la vieron conducir de vuelta -sobre las 20.50 horas- de Alhama de Almería, donde habría ido a recoger a uno de sus hijos, hacia Alsodux.

El alcalde dice que hay «acoso» a la Corporación

Durante el juicio, también ha declarado como testigo el alcalde de Alsodux, Nicolás Cuadra (PSOE), quien condujo a su edil hacia el centro de salud de Alhama de Almería tras tener constancia de la agresión, la cual no presenció.

Tanto él como otros ediles que han depuesto en sala han indicado que existe una «enemistad» con Amate y su mujer, quienes «llevan dos o tres años acosando a la Corporación», lo que ha dado lugar a la interposición de denuncias sin que ninguna haya sido condenatoria, según ha reconocido.

No obstante, ha apuntado que ninguno de los concejales del equipo de gobierno pasa frente a la vivienda del acusado, lo que les obligaría a dar un rodeo cada vez que acuden a accionar y apagar el pozo que abastece a algunos cultivos.

«Solo paso por delante cuando voy con un empleado municipal», ha dicho el alcalde, quien ha explicado que el accionamiento del pozo era de las tareas que tenía encomendada el concejal, según ha explicado a preguntas de la juez Marta Inés Sierra, quien le ha interrogado sobre los motivos por los que esta labor no era desarrollada por un funcionario o trabajador municipal al entender que dicha acción no formaría parte de las labores de un concejal. El juicio ha quedado visto para sentencia.